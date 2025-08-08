A Anabel Pantoja se le arruinan las vacaciones al caer enferma y no levantar cabeza

Anabel Pantoja creía que su crucero por el Mediterráneo iba a ser una experiencia única y espectacular. Quizá lo ha sido, pero no como lo tenía planeado. Única sí, pues no parece que le queden ganas de repetir el viaje tras sufrir un incómodo incidente que le ha dejado con el cuerpo traspuesto. La influencer y su pareja, David Rodríguez, junto a su hija Alma, están descubriendo las maravillas de un crucero que les lleva a visitar algunas de las ciudades más icónicas del Mediterráneo. Un planazo para las vacaciones que no parece haber disfrutado demasiado, pues ha terminado cayendo enferma, viendo sus días de asueto arruinados.

Después de un año frenético, en el que ha vivido quizá los peores momentos de su vida, creía merecerse unas vacaciones dignas para el recuerdo. Lo están siendo, pues no podrá olvidar lo mal que lo está pasando. El ingreso de su hija en el hospital a principios de año y los problemas que esto le ha traído con la justicia por ser investigados aún por su posible responsabilidad en las lesiones le supusieron todo un infierno. Esto vino seguido de una presión mediática que le ha desgastado tanto, que ha querido refugiarse en los suyos. Poco a poco retomaba la normalidad con viajes y escapadas, para ahora montarse en un crucero creyendo que iba a ser una experiencia idílica. Ahora se arrepiente de su decisión.

Anabel Pantoja cae enferma en sus vacaciones

Como buena influencer, la sobrina de Isabel Pantoja cuenta lo bueno y lo malo de sus día a día, tan solo dejando fuera de su cuaderno de bitácora viral lo referente a la investigación por su hija. Así, no solo ha presumido de viajazo, sino que también ha confesado lo mal que se ha sentido cuando abandonó Capri con destino a Florencia y sufrió un desagradable golpe de calor. Este verano no está dando tregua y las temperaturas están registrando alarmantes records, no solo en grados, también en muertes.

Por fortuna, en este caso no se ha tenido que lamentar males mayores, pero el susto se lo han llevado. “Hemos tenido que parar”, reconoce ella misma, al desvelar que mientras hacían turismo recorriendo las calles de la ciudad italiana comenzó a encontrarse muy mal: “Ya había salido un poco rara del barco, pero el calor me ha matado”. Su cuerpo le avisaba de que estaba siendo víctima de un golpe de calor: “La tensión, mareada, con dolor de barriga… si venís en esta época, intentad ver la ciudad a primera hora o a última, siempre con agua fría y una sonrisa”, trataba de aconsejar a sus seguidores, tras caer en el error de no seguir sus propias recomendaciones a tiempo para no ver su viaje arruinado por el calor.

La imagen de Anabel Pantoja convaleciente tras sufrir las consecuencias de las altas temperaturas se ha convertido en viral. Sus fans han dado buena cuenta de la imagen de ella tratando de recuperar fuerzas en el interior de un restaurante. No tenía cuerpo como para guardar la compostura, pues estaba librando una ardua batalla contra el calor. Con la cabeza reposada sobre sus brazos, se recuesta sobre la mesa del local, mientras a su lado reposa un refresco con mucho hielo para ayudarle a recuperarse del susto. Poco a poco se fue encontrando mejor, lo que le permitió no solo volver al barco, sino también a sus redes sociales para informar sobre lo sucedido.

Antes, por supuesto, cumplió su deseo de visitar Ponte Vecchio, en el cual posó cuando tenía 15 años y ahora de nuevo junto a David y su hija. Un momento especial para Anabel Pantoja, que también quiso compartir con sus fieles en redes, mientras mostraba su deseo de seguir cumpliendo sueños y aventuras con su familia: “Por muchos lugares. Por muchas ciudades. Por muchos aviones. Por muchos viajes. Ahora somos tres. Cumple siempre para estar siempre a nuestro lado, papi. Llevo tres cumpleaños a tu lado y siempre decidimos que el mejor regalo es estar disfrutando y conociendo mundo”, felicitaba a su amado por su aniversario.