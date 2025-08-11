Anabel Pantoja, destrozada y a lágrima viva: "Una persona no puede morir por una torcedura de tobillo"

Anabel Pantoja acaba de regresar de unas idílicas vacaciones a bordo de un crucero. La influencer, su pareja y su hija han disfrutado de unos días en alta mar recorriendo el Mediterráneo con todo tipo de comodidades: piscina, restaurantes y un camarote con vistas al océano.

Pero nada dura para siempre y, de regreso a tierra firme, Anabel Pantoja ha tenido que volver a la realidad en su casa de Canarias. Tras unos días desconectada, la sobrina de Isabel Pantoja se ha puesto al día con la actualidad nacional, y se ha mostrado especialmente consternada por el caso de Pedro, un hombre que se encuentra en coma tras haber sufrido una fractura de tobillo.

Su hija Carmen aseguraba la semana pasada en “Y ahora Sonsoles” que ha pasado 36 días en la UCI a consecuencia de una supuesta negligencia médica. Según su versión, su padre se lesionó mientras hacía senderismo y una ambulancia fue a atenderle. El hombre se encontraba consciente en todo momento, hasta que se le aplicó un sedante que, atendiendo siempre al testimonio de la hija, le provocó graves lesiones.

“Mi padre ahora mismo se encuentra en estado vegetativo con daños cerebrales. Jamás llegamos a imaginar que le pasaría algo así. Tuvo una parada cardiorrespiratoria en la ambulancia a raíz de que le pusieran un sedante. Antes de eso estaba completamente consciente”, comentaba muy dolida en el programa de Antena 3.

Una situación complicada para la familia de Pedro con la que Anabel Pantoja no puede evitar empatizar. Tan sentida como siempre, la creadora de contenido ha compartido un vídeo en redes sociales en el que aparece llorando a lágrima viva, mostrando su indignación ante el estado en el que se encuentra un hombre que tan solo se fracturó el tobillo.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

“Una persona no se puede morir por una torcedura de tobillo. Qué injusto”, comienza lamentando Pantoja, que se pregunta “dónde vamos a llegar”.

Además, la influencer lanza una firme petición a todo el equipo médico del centro en el que Pedro se encuentra ingresado para que hagan todo lo posible por salvar su vida: “Que todos los médicos de este hospital pongan todos los conocimientos e interés para salvar a este hombre, por Dios”.

Un gesto de solidaridad con la familia de Pedro que seguro que sus seres queridos agradecen, puesto que con su más de un millón de seguidores en Instagram está dando mucha visibilidad a su causa.