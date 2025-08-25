Anabel Pantoja, emocionada al anunciar una bomba: “Feliz por lo que viene”

Cada paso que da Anabel Pantoja viene seguido de una gran expectación y mucho revuelo. Incluso a veces con polémica. Todo lo que dice o hace es motivo de noticia y ella lo sabe. Es por eso que se entretiene generando interés y expectación en sus anuncios, como así acaba de suceder una vez más, dejando a sus fans con el corazón en un puño. Y es que hay una idea que sobrevuela sobre la mente de sus seguidores, que ansían con verla de nuevo poner rumbo a Honduras, saltar desde el helicóptero y convertirse en concursante de ‘Supervivientes All Stars’. Pero esto es solo aún un rumor sin confirmar, aunque ya causa furor.

A través de un emotivo vídeo, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido anunciar a sus fieles que tiene algo muy gordo que desvelar. Ante una audiencia de más de dos millones de seguidores, la influencer ha jugado al despiste, dejando con la miel en los labios a sus incondicionales. Y es que ella misma dice estar ansiosa por iniciar una nueva etapa en su vida, una que le hace tener los nervios y emociones a flor de piel, pero que ha preferido guardarse aún. Es pronto para gritarlo a los cuatro vientos, pero ya ha dado algunas pistas y la mente de todos echa a volar.

Anabel Pantoja inicia una nueva etapa en su vida

Un vídeo de Anabel Pantoja está causando sensación. Y eso que dura escasos segundos. En él se muestra muy emocionada, con las lágrimas atenazándole el corazón. Un clip en el que muestra cómo abandona su casa de Gran Canarias para iniciar un nuevo viaje, uno decisivo, uno de tanta importancia que no aguanta callarse. “Muchas emociones, pero muy feliz por lo que viene”, escribe la protagonista, sin dar muchas pistas.

Quizá las principales pistas sobre lo que se trae entre manos y le embarga de emociones estén en los emojis elegidos. Unas manitas en forma de súplica, un corazón rojo y una tirita, además de un brazo en señal de fortaleza y un avión. ¿Se va de viaje? Esto es lo que muchos creen y se ha desatado la locura. Muchos han entendido en estos emoticonos que Anabel Pantoja se ha armado de valor y va a ser una de las tres integrantes que faltan por anunciarse de ‘Supervivientes All Stars’. Algo que aún pulula a modo de rumor y aunque ella ha cebado y hace creer que así será, por el momento se muestra misteriosa al respecto.