Anabel Pantoja, muy preocupada por un nuevo apagón, alerta de su precaria situación

Anabel Pantoja está disfrutando mucho su nueva etapa en Madrid. Ha dejado la tranquilidad de la que gozaba en Gran Canaria junto a su hija, para instalarse en la capital por cuestiones profesionales. Regresó a los platós de Telecinco como fichaje de oro de ‘Bailando con las estrellas’, lo que le hizo recorrer platós promocionando su concurso. Eso sí, se blindaba ante la posibilidad de que surgieran preguntas incómodas sobre la salida de Isabel Pantoja de España, el divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales, la maternidad de su prima Isa o el proceso judicial que le atenaza el corazón sobre las lesiones que sufrió su hija Alma hace casi un año.

Mientras muestras sus dotes como bailarina, también continúa con su rutina como influencer. No descuida a sus fans y sigue regalándoles contenido propio, ya sea hablando sobre su día a día, las alegrías y tristezas que recibe y, por supuesto, también sus principales inquietudes. Entre ellas, tras echar una ojeada a lo que sucede en el mundo y a España en particular, su preocupación ante el aviso de Red Eléctrica de un inminente nuevo apagón en nuestro país.

El miedo de Anabel Pantoja a un nuevo apagón

Como ya sucediese el pasado 28 de abril, se podría caer el suministro eléctrico y adentrar en la oscuridad a todos. Al menos así lo han informado al percatarse de picos extraños en las últimas dos semanas, que han sido controlados, pero no saben si el éxito podrá mantenerse. Ella denuncia que ahora en Madrid lo pasaría especialmente mal por sus circunstancias. Desde el pasado mes de septiembre se instaló en la capital por cuestiones laborales. Está aquí sola, aunque reciba constantes visitas de su madre, Merchi Bernal, así como de su pareja, David Rodríguez. Pero no deja de estar sola ante el peligro, con su hija a su cargo.

Anabel Pantoja durante su vídeo en stories Instagram

No supone un problema mayor para ella y está disfrutando de la experiencia. Pero el cuerpo se le ha agriado al encontrarse la noticia que alerta de un posible nuevo apagón. Así deja constancia de su preocupación a sus fans a través de un vídeo en su cuenta personal de Instagram: “Buenísimos días. Hoy es jueves. Hoy vamos a plató, vamos a ensayar allí y luego vamos a probar todas las cosas que vamos a probar. La verdad que esta semana me ha tocado un estilo bastante peculiar, el cual he disfrutado y, bueno, yo lo voy a defender, como pueda, eso sí”, comenzaba a detallar su rutina del jueves.

Pero antes de subirse al coche de producción que le llevará a las instalaciones de Mediaset se ha enterado de la alarma que pone en jaque a España: “Estoy aquí, viendo las noticias, porque yo pensaba ayer que era un poco broma lo del tema del posible apagón y el riesgo de Red Eléctrica y demás. O sea, me parece brutal cómo podría pasar eso de nuevo”. Piensa en todos los ciudadanos, pero especialmente en ella: “Estad atentos porque yo, por ejemplo, el edificio donde estoy viviendo aquí va todo con móviles y demás, no hay llaves. Cuidadito”.

Anabel Pantoja quiere tomar precauciones y ante el aviso de un posible nuevo apagón generalizado en España, irá de compras. “Así que, nada, luego, después de ensayo me voy al supermercado a comprar algo por si ocurriera algo, espero que no”, resuelve. Con ello, en su lista de urgencia ante tal imprevisto no faltarán linternas para alumbrar, una radio para mantenerse informada de todo y pilas por si el suceso se alarga. También víveres de primera necesidad para no tener que entrar y salir de su edificio en Madrid, dado que sin luz difícilmente podrá acceder a él con las modernas aplicaciones.