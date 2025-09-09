Anabel Pantoja, en shock ante las críticas contra Mar Flores: "Eso es llamarla pu** e interesada"

Se acerca el gran día de Mar Flores. La modelo está a punto de publicar sus memorias, “Mar en calma”, en las que relatará con detalle episodios de su vida hasta ahora desconocidos, repasando los hombres que han pasado por ella y que, bajo su punto de vista, no se portaron del todo bien. Como parte de la campaña de promoción del libro, visitó este lunes “El Hormiguero”, donde Pablo Motos recopiló algunas de los comentarios más hirientes que se vertieron sobre ella en una época en la que parecía que todo estaba permitido en el periodismo de la crónica social.

Mensajes que juzgaban su forma de vivir y cuestionaban su papel como madre o amante, publicaciones humillantes por las que hoy nos llevamos las manos a la cabeza pero que antaño se profirieron contra Mar Flores sin reparo. El momento se ha viralizado en redes sociales y son muchos los usuarios que no caben en su asombro por “todo lo que esta mujer tuvo que soportar”.

Entre ellos se encuentra la periodista Isabel Rábago, que ha manifestado lo importante que es “recordar” estos mensajes para que no vuelvan a repetirse contra otras mujeres. “Hay que refrescar las memorias. Hoy se sigue haciendo. Se sigue reescribiendo la vida de muchas de ellas. Sin piedad, sin escrúpulos. Se sigue haciendo desde algunos medios y algunos siguen siendo los mismos. Las historias se repiten y siempre contra ellas”, escribe la letrada en su perfil de Instagram.

También Anabel Pantoja, acostumbrada a ser el blanco de las críticas, ha salido en defensa de Mar Flores. La influencer ha manifestado su asombro ante la gravedad de las críticas que se vertieron contra la modelo, cuestionando que esas publicaciones, muchas en revistas muy conocidas de la época, fueran realmente “periodismo”.

Bajo el punto de vista de Pantoja, casi todos esos mensajes se traducen como insinuaciones muy incisivas contra Flores, cuya reputación quedó muy dañada. “Eso es llamarla pu**, interesada, mala persona, que no trabaja… Todo a una mujer, con muchas insinuaciones detrás de un nombre de un gran periodista”, comenta la creadora de contenido.

Además, Anabel empatiza con Mar Flores y el sufrimiento que le provocaron esos desmedidos ataques. “Ninguno sabrá lo que está persona habrá pasado en su cabeza y lo que aún tendrá leyendo tal cosa sobre ella públicamente. ¿Quién le devuelve a ella todo este tiempo de sufrimiento?”, se pregunta Pantoja.