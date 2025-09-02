Andrés Pajares acude a la Unidad del Dolor para atenuar sus fuertes dolores de espalda

Será este próximo viernes cuando Andrés Pajares acuda a la Unidad del Dolor de su hospital de confianza para que le manden un nuevo tratamiento que pueda atenuar sus fuertes dolores de espalda. Lleva cuatro operaciones en esa parte del cuerpo; es un problema de años.

Es su esposa, Juani, la que nos confirma que “por lo menos una vez al año le hacen cositas para que esté mejor de su espalda. Pero, en general, se encuentra bien”.

De momento, el actor ha postergado los planes de trabajo. Estaba preparando un nuevo espectáculo en solitario y aún no tiene decidido cuándo lo llevará a cabo.

A sus ochenta y cinco años de edad, Andrés es un hombre feliz al lado de Juani, a la que lleva unido sentimentalmente desde hace tres lustros. Contrajeron matrimonio en un acto íntimo y secreto ante notario el cinco de diciembre de 2019, con la única presencia de dos testigos. Se casaron en régimen de separación de bienes. Este verano han estado de vacaciones en Marbella y regresaron a Madrid hace unos días.

Precisamente, mientras disfrutaba de esas fechas estivales en el sur, llamaron a Juani de un programa de televisión porque pensaban que estaba muy enfermo, y ella le pasó el teléfono a su marido para que desmintiera tajantemente la noticia.

Andrés Pajares y Juani disfrutando de su escapada a Sevilla

“Es que no entiendo de dónde salen esas informaciones sin contrastar. Porque hacen mucho daño”, se lamenta Juani.

En su autobiografía, Andrés define a su esposa como “un ser extraordinario, lleno de bondad y dedicación a su familia”. En un principio fue su secretaria, pero el roce hace el cariño y acabaron manteniendo una relación amorosa que culminó en boda.