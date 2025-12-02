Anita Matamoros, tras sufrir una crisis con su hermana Laura: “No es fácil a veces”

Kiko Matamoros ha tenido sus más y sus menos con todos sus hijos. Él mismo ha estado distanciado de sus vástagos en algunas etapas de su vida y aún mantiene tensiones. Algo que, por otro lado, no deja de ser normal, pues en todas las familias se cuecen habas. O eso suele decirse. Un dicho popular que también acaba de pronunciarAnita Matamoros cuando se le ha preguntado por la relación que mantiene con su hermana Laura, con la que siempre ha presumido de un vínculo especial por encima incluso de otras guerras de su propio clan.

Pero ellas acaban de atravesar un momento complicado en sus lazos, que ha puesto en peligro la estabilidad de su unión. Hubo un tiempo en el que no mantenían trato, pues se encontraban en bandos enfrentados dentro de su familia. Pero después, cuando fueron más mayores, iniciaron un trato que cada vez fue a más, hasta convertirse en confidentes y compañeras de aventuras. Pero se ha vivido un tiempo en el que las tensiones no han pasado desapercibidas. Por ejemplo, lo que sucedió el año pasado cuando Laura Matamoros regresó de ‘Supervivientes’ y vio que su hermana había defendido más a su amiga, Miri Pérez-Cabrero. Hubo reproches públicos y los rumores se dispararon. También después de la guerra de sus padres tras el divorcio, lo que complicó todo.

Anita Matamoros aclara cómo está con Laura ahora

Las protagonistas no han ocultado que ha sido un reto lo que sucedió el año pasado en el reality de Telecinco. La hija de Makoke se sintió entre la espada y la pared en más de una ocasión y parece que esto le terminó pasando factura a su relación con su hermana mayor. Pero las hijas de Kiko Matamoros han sabido salir reforzadas de lo sucedido y han aprendido a aparcar las diferencias para no perder todo lo bonito que les unía. Algo de lo que ha hablado sin tapujos la propia Anita en su última aparición pública.

Anita Matamoros Gtres

“Me sorprendió mucho cuando leí esas cosas en Instagram, porque me sorprendió que se abriera de esa forma. Cuando yo, por lo menos, o ella también hemos sido muy discretas en cuanto a nuestra relación”, reconoce Anita, haciendo alusión a la confesión de su hermana en redes. Laura rompió su silencio para defender que en su relación fraternal no había problema alguno, a pesar de lo que se estaba especulando, pues ya se habían solucionado las pequeñas rencillas que se podrían haber generado en su día. Algo que Ana ahora confirma.

Simplemente, pues, bueno, es que en todas las familias se cuecen habas al final y tenemos una relación de hermanas estupenda, donde confiamos la una en la otra y no es fácil a veces. Pero quiero decir que no somos ningún caso excepcional, ¿sabes? Todas las relaciones se tienen que trabajar y en este caso la nuestra se ha trabajado”, destaca. No oculta que en ocasiones ha sido difícil entenderse con Laura Matamoros, a pesar de que comparten muchísimas pasiones. Pero tenían el interés común de estrechar lazos, cuidarse y hacerse el bien, lo que ha prevalecido por encima de otras disputas ya pasadas y enterradas.

El menos sí por ellas. Y es que lo que las ha enfrentado en el pasado ha sido, sobre todo, la guerra que han mantenido abierta Kiko Matamoros y Makoke tras su divorcio. Se echaron los trastos a la cabeza y en medio estaban la hija de uno y la hija de la otra, que se llevaban especialmente bien: “Efectivamente es que entre nosotras no era”, confirma que así fue. “Cuando creces y cuando maduras te van enfrentando a otras cosas que te ponen la vida y tienen que saber surfearlas y buscar lo mejor para uno mismo. Y lo mejor para uno mismo es no tener conflicto y estar en paz. Así que por esa vía hemos tirado”, zanjaba Anita, tras firmar la paz con Laura y con el pasado. Pero, ¿y con su padre?