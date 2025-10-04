Y un año después, sigue el drama en los Beckham: Brooklyn no asistió al último desfile de moda de su madre

La diseñadora británica Victoria Beckham presentó su nueva colección Primavera-Verano 2026 en el emblemático Val-de-Grâce de París, Francia, en un desfile que combinó elegancia, sofisticación y una atmósfera cargada de tensión emocional. Aunque la pasarela brilló con su propuesta de moda, el evento también evidenció el distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, cuya ausencia fue notoria y comentada.

Acompañada por su esposo David Beckham y sus hijos Harper, Cruz y Romeo, Victoria desfiló con un traje gris de su propia firma, valorado en £990 la chaqueta y £590 el pantalón. Su presencia radiante contrastó con el vacío provocado por la inasistencia de Brooklyn y su esposa Nicola Peltz, quienes en otras ocasiones habían estado presentes en eventos similares. Esta ausencia, que se repite por tercer desfile consecutivo, ha intensificado las especulaciones sobre una fractura familiar que parece no haberse resuelto.

Fuentes cercanas a los Beckham han revelado que “la familia ama estar junta, y es triste cuando falta alguien”, una frase que resume el dolor que atraviesan ante una situación que se ha prolongado durante más de un año. La pareja de Brooklyn no solo se ausentó de este desfile, sino también del evento otoñal/invernal anterior y de la celebración del cumpleaños de David Beckham, lo que ha generado preocupación entre los seguidores de la familia.

Durante el desfile, Cruz Beckham, de 20 años, acudió acompañado por su novia Jackie Apostel, quien lució un diseño azul marino de la colección. El joven llamó la atención con una camiseta que muchos interpretaron como un guiño a su incipiente carrera musical, alimentando rumores sobre un posible anuncio en los próximos meses.

Entre los asistentes destacaron figuras como Anna Wintour y Eva Longoria, quienes brindaron su apoyo a Victoria en este momento profesional y personal. La diseñadora también recibió el respaldo de sus padres, presentes en el evento, en un gesto que reforzó el núcleo familiar que sí estuvo junto a ella.

“Lo han aceptado, aunque les ha resultado difícil”, comentaron fuentes sobre la ausencia de Brooklyn, subrayando que la situación ha sido dolorosa para todos. La próxima aparición de Victoria en un documental de Netflix promete arrojar más luz sobre su trayectoria y quizás sobre las dinámicas familiares que han captado la atención mediática.