Antonia Dell’Atte, contra Lequio: “Le hacen pasar por Playboy para que se olviden que es un maltratador”

Las memorias de Mar Flores han supuesto un boom mediático. Las revelaciones vertidas en ‘Mar en calma’ han puesto en jaque a algunos de sus exparejas, especialmente a Carlo Costanzia y Alessandro Lequio. Ambos se han tomado la revancha mediática y han querido dar su versión de los hechos incluso antes de que el libro viese la luz, señalando a la modelo por haber echado inventiva e imaginación al recordar algunos capítulos de su vida. Sin embargo, también Antonia Dell’Atte también ha aprovechado la ocasión para hacerse oír.

La maniquí italiana lleva décadas en pie de guerra en contra del padre de su hijo Clemente, a quien señala como presunto “maltratador”. Así lo denunció en su día, buscando amparo en la justicia, aunque encontrándose también con la oposición de Ana Obregón. La presentadora negó que el conde italiano fuese agresivo con las mujeres y acusaba a la modelo de haber falsificado la denuncia por malos tratos que interpuso contra el padre de su vástago. Esto llevó a Antonia a denunciar también a Ana por calumnias. Tres años después ha roto su silencio al respecto durante la entrega de Premios Diamante de la Excelencia en Madrid.

Antonia Dell’Atte carga contra Ana Obregón y Lequio

La artista y bióloga quiso defender a Alessandro Lequio de las fuertes acusaciones que Antonia Dell’Atte presentó ante la justicia. Decía que “la denuncia se ha falsificado” a través de sus redes sociales, mientras que su archienemiga contraatacaba y dejaba claro que su escrito legal era tan veraz como “la denuncia por calumnias que recibirás en breve”. Esto sucedió en 2022 y poco más se supo al respecto. La justicia ha seguido su curso y pronto se verás las caras frente a un juez, como así ha subrayado ahora la italiana en su última aparición pública en Madrid.

Ana Obregón y Antonia Dell'Atte en un montaje La Razón TVE

“Falta poco para que se siente en el banquillo, pero le he dado todas las oportunidades a la gente y nadie se redime. Yo doy paz, pero paz no me dan. Le he perdonado, pero nadie todavía ha entonado el mea culpa de todos los montajes que han hecho. Todos los sabéis, sabéis quien es el maltratador, que es Alessandro Lequio”, dispara de nuevo contra la presentadora y el colaborador.

Defiende que ha seguido el curso habitual para llevar su caso a los tribunales, sin necesidad de acudir a los platós de televisión a narrar su historia y cobrar por ello, como sí habrían hecho sus enemigos: “Si ya lo tengo todo resuelto, yo nunca me he sentado en una televisión para contar mi vida privada y cuando el señor Lequio me denunció por haberlo calumniado, él mismo dijo que me había maltratado. Todo el mundo ha escondido la verdad”, reclama Antonia Dell’Atte, que confía que “la vida pasa factura y no te vas de este mundo hasta que no pagas la cuenta”. Pero ve injusto que “le han hecho un blanqueamiento fantástico a esta persona, todavía persevera y no cuenta la verdad. Todas las mujeres que lo han cubierto haciéndole pasar por un ‘playboy’ para que a la gente se le olvide que es un maltratador”, sentencia.