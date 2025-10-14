Con Antonio David Flores y su hermano David: todos los detalles del cumpleaños sorpresa de Rocío Flores

Rocío Florescumplió ayer 29 años en uno de sus mejores momentos. Después de haber estado un tiempo alejada de los medios de comunicación, la nieta de Rocío Jurado ha regresado a la pequeña pantalla como colaboradora del debate de "Supervivientes: All Stars" en "¡De Viernes!".

Fiesta sorpresa

En esta fecha tan señalada para toda la familia, Rocío Flores fue sorprendida por sus seres queridos con una fiesta sorpresa en una terraza de San Sebastián de los Reyes. Su novio, Manuel Bedmar, fue la persona encargada de guiarla con los ojos vendados hasta su fiesta sorpresa, celebración a la que no faltó ningún tipo de detalle.

Nada más llegar Rocío fue sorprendida con un gran ramo de flores. Su padre, Antonio David Flores, no quiso perderse el cumpleaños de su hija y fue uno de los invitados de honor a la fiesta. Junto a ellos, David Flores, hermano de Rocío y uno de los pilares de su vida. La celebración estuvo decorada con flores e incluso un photocall en el que se podía leer la frase "enjoy every moment", "disfruta de cada momento" en español.

Rocío Flores Gtres

Después de haber sido sorprendida por sus seres queridos y haber disfrutado de un día inolvidable, Rocío Flores ha compartido en Instagram algunos detalles de su celebración. "Agradecida a la vida. ¡Millones de gracias a todos los que habéis dedicado vuestro tiempo en felicitarme! Me siento súper afortunada", ha escrito junto a la publicación.

El comentario de Raquel Mosquera

"Muchísimas felicidades, Rocío, tesoro. Ya sabes que vales mucho. Que somos muchos, los que te queremos y apoyamos, aunque sea en la distancia. Sigue luchando, por tus triunfos y tus logros... Sigue siendo tan buena hermana y protectora como eres. Que cumplas muchos más. Muchos besos. Te quiero", ha escrito la viuda de Pedro Carrasco, abuelo de Rocío, en la publicación.