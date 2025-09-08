Antonio Tejado, contra las cuerdas: la demoledora petición de 28 años de cárcel de María del Monte

El eco del caso que enfrenta a María del Monte con su sobrino Antonio Tejado ha sacudido con fuerza la crónica social. La artista, icono indiscutible de la copla, ha solicitado 28 años y medio de prisión para quien un día fue uno de sus apoyos más cercanos, al considerarlo la mente detrás del violento asalto sufrido en su casa de Sevilla en agosto de 2023. La noticia ha caído como una losa en la familia.

El programa "Fiesta" ha desvelado en exclusiva cómo se encuentra Antonio: "roto y decepcionado", incapaz de asimilar la petición de condena. Su entorno asegura que no entiende cómo se ha llegado hasta aquí ni cómo su tía mantiene aún la duda sobre su inocencia.

La acusación: el sobrino, pieza clave

El escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -y adelantado por Diario de Sevilla- es tajante: la abogada de María del Monte señala a Tejado como "la pieza clave en el robo", el enlace sin el cual los encapuchados no habrían podido irrumpir en la vivienda de la cantante y de la periodista Inmaculada Casal aquella madrugada del 23 de agosto. De la casa desaparecieron joyas, relojes y otros objetos de gran valor.

Antonio Tejado Gtres

La Guardia Civil ya había detenido al sobrino en febrero de 2024 por considerarlo autor intelectual del plan. Salió de prisión meses después, aunque sigue a la espera de un juicio que, según las previsiones, podría prolongarse hasta 2027.

El relato de Antonio

Iván Reboso, colaborador de "Fiesta", ha conversado con allegados al acusado. Su versión insiste en que el contenido de su móvil no ofrece pruebas de un plan de robo, tan solo -afirman- "una conversación sobre relojes". Antonio se siente incomprendido y dolido: "No entiende cómo su tía no ha querido ni hablar con él", explicaba el periodista.

La acusación, sin embargo, añade un cargo especialmente doloroso: "abuso de confianza". Un término que, más allá de lo legal, supone una fractura sentimental difícil de reparar.

Mientras tanto, desde el círculo de María del Monte, la serenidad se impone. Inmaculada Casal, pareja de la artista, ha declarado a la periodista Mónika Vergara que solo desea que "la justicia sea justa, que no sea ni para él ni para nosotras".

Antonio, por su parte, trata de llevar una vida normal en Huelva, donde reside actualmente. Viaja a Sevilla cada dos semanas para cumplir con la justicia. Según Luis Rollán, entrena, ha perdido peso y aparenta tranquilidad. Pero bajo la superficie, el golpe de esta petición de condena resuena con fuerza: un proceso judicial que ya no solo enfrenta a un hombre con la ley, sino a un sobrino con la sombra de la traición familiar.