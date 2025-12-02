Aramís Fuster, Labrador y Bea ‘La Legionaria’ entran en la polémica ‘Casa de los Gemelos’.

Los realities de televisión siempre han estado asociados a un sinfín de polémicas. También han supuesto el surgimiento de grandes personajes televisivos que continúan a día de hoy, incluso décadas después de su salto a la fama. A eso aspiran muchos. Pero ya no solo en la pequeña pantalla, sino también especialmente en las redes sociales y demás plataformas de streaming en las que hay menos límites y donde se han normalizado ciertas actitudes que adía de hoy sería impensable en un plató de televisión. Un claro ejemplo de ello es ‘La casa de los gemelos’, que regresa con una segunda edicióntras la cancelación de la primera en solo 10 horas de emisión.

Los creadores del formato son los hermanos Daniel y Carlos Ramos, quienes se han popularizado en las redes sociales por su ZonaGemelos. Una en la que se suman otros rostros virales, entre los que destaca Coto Matamoros, hermano díscolo de Kiko. Para ir más allá de lo vivido en sus conexiones cargadas de situaciones peliagudas crearon una especie de ‘Gran Hermano’. En un fin de semana se vivieron un caos total, entre agresiones de todo tipo, una violencia verbal y física llevada al extremo, vejaciones, consumo de sustancias en directo… todo se desmadró y se cerró. Ahora vuelve a abrir con nuevos fichajes estrella que atraen al formato un público especializado.

Aramís Fuster, la estrella de ‘la casa de los gemelos 2’

Las puertas de la polémica casa se abrirán de nuevo este fin de semana, concretamente el domingo 7 de diciembre. Lo hacen con la lección aprendida de hace unos meses, cuando colapsaron internet con los vídeos cosechados en tan solo 10 horas de emisión. El alto voltaje de sus protagonistas, que se agredían e insultaban en cada conversación por rencillas del pasado, fue mayúsculo. Ahora se le suma al elenco tres nombres fuertes del mundo de los realities de Telecinco, como son Aramís Fuster, Labrador y Bea ‘La Legionaria’.

Entrarán a “convivir” con un nuevo reglamento de normas. Al menos sí con algunas normas que en su primera edición se echaron en falta, rozando la ilegalidad. También con un mayor equipo de seguridad para mediar en las esperadísimas peleas campales entre sus protagonistas. No tienen miedo las nuevas incorporaciones a la familia, que aspiran a llevarse el premio final valorado en 100.000 euros. Por ellos posiblemente lucharán de nuevo La Marrasg o Maeb, mientras que La Falete ya ha dicho que no podrá asistir porque se va a someter a una operación de reducción de estómago que tenía programada con anterioridad.

Pero ahora, durante un directo en Kick, los gemelos Daniel y Carlos Ramos han desvelado la identidad de nuevos miembros de su clan. Pesos pesados de Telecinco en su día, que ahora ya no aparecen tanto en sus platós de televisión y se lanzan a conquistar otras plataformas, asociándose con la polémica. Es el caso de Beatriz González Rico, a quien todos conocen como Bea ‘La Legionaria’ por su paso por ‘Gran Hermano 6’. También José Labrador, que fue estrella de ‘Gandía Shore’, donde nació televisivamente también Ylenia Padilla. Y, por último, Aramís Fuster, quien ya ha triunfado en realities como ‘GH Vip’ y el mítico ‘Hotel Glam’, donde ya vivió escenas dantescas. Muchas protagonizadas por ella. Se avecinan nuevas controversias.