Así celebró Amador Mohedano su cumpleaños mas difícil: "Aún estoy muy débil"

Amador Mohedano cumplió ayer 72a años. Alejado del foco mediático y todavía recuperándose de su último bache de salud, el ex de Rosa Benito sopló las velas solo, sin la compañía de ningún familiar. Según explicó él mismo, su único deseo de cumpleaños ha sido tener salud.

Solo y tranquilo

Hasta la finca "La más grande" se trasladó el equipo de "El tiempo justo" para desearle un feliz cumpleaños con una tarta de chocolate, gesto que agradeció públicamente.

A pesar de haber celebrado su cumpleaños sin compañía, recuperándose de su último ingreso hospitalario, Amador confesó que no había parado de recibir felicitaciones a lo largo de todo el día. "No me han dejado dormir, pero eso es bueno, significa que hay mucha gente que me quiere", revelaba el tío de Rocío Carrasco.

Amador Mohedano en una imagen de archivo Gtres

Amador perdió 12 kilos durante su último bache de salud debido a una dolencia estomacal. Poco a poco, más de dos meses después, continúa en proceso de recuperación. . "Estoy mucho mejor, de ayer a hoy he notado una mejoría muy buena, aunque aún estoy muy débil", confesaba el ex de Rosa Benito, explicando que "todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor".

Orgulloso de Rocío Flores

Tras la entrevista de la hija de Rocío Carrasco en "¡De Viernes!", Amador no ha dudado en apoyar públicamente a su sobrina y aplaudir cada una de sus palabras. "Me gustó todo lo que dijo, estuvo muy bien", declaró el ex de Rosa Benito sobre el asunto.