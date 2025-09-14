Así definen Lucía Dominguín y su hija Palito a Miguel Bosé

Después de varios años de ausencia, Miguel Bosé regresó a los escenarios este 2025 con "Importante Tour". Hasta finales de año, tiene programados 35 conciertos en México, España y Estados Unidos. Según declaró antes de iniciar la gira, necesitó un retiro para "rehacerse física, espiritual, mental y emocionalmente". Fue el modo de superar problemas de salud, complicaciones en su voz, conflictos familiares y polémicas personales. Decidió volver cuando se vio listo para reencontrarse con el público y "continuar un viaje colgado hace mucho tiempo", declaró en julio en Movistar Arena de Madrid. "Un viaje hecho de recuerdos y memorias que han estado durante este tiempo atrapados".

Miguel Bosé deslumbra en el Festival Cordillera 2025 de Bogotá Mauricio Dueñas Castañeda Agencia EFE

La gira comenzó en México en febrero de 2025, para después recorrer España durante los meses de verano. En otoño, el turno es para Estados Unidos. La puesta en escena de cada uno de sus conciertos es espectacular. Le acompañan una banda y coristas dirigidos por Mikel Irazoki. En su repertorio no faltan sus grandes éxitos, como "Amante Bandido", "Te Amaré", "Nena", "Nada Particular", y "Morena Mía".

Era uno de los regresos más esperados y el público le ha recibido con entusiasmo. Las localidades están agotadas en varias ciudades y cuenta con un excelente respaldo mediático. En 2026 tiene previsto lanzar material inédito.

Como el buen vino

Entre sus mayores admiradoras se encuentran su hermana Lucía Dominguín y su sobrina Palito. Este fin de semana asistieron a la X edición de Madrid es Moda y, al preguntarles por el artista, respondieron que le han visto "fantástico" e "inmejorable" en su vuelta a los escenarios. Le compararon con el buen vino: "Mejora con los años. Está guapísimo, espectacular y tiene otro tipo de energía".

Madrid es Moda es un evento que reúne a grandes rostros conocidos en la Plaza de Oriente de Madrid. El sábado pasaron por allí Laura Sánchez, Marta López Álamo, Patricia Pardo, Samantha Hudson, Modesto Lomba o Javier Ortega Smith, entre otros. La hija de Lucía Bosé recordó a Giorgio Armani una semana después de su fallecimiento. Según desveló, su madre le conocía y comentaba que era "entrañable, un icono". Y añadió: "Todo el mundo tiene una pieza de Armani, no sé cómo se las apaña, pero en el fondo del armario siempre hay algo de Armani. Y yo tengo un esmoquin de Armani".