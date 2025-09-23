Así está la relación actual de Rocío Flores y Olga Moreno tras su reencuentro en televisión. "Nunca se rompió"

Rocío Flores y Olga Moreno volvieron a encontrarse frente las cámaras el pasado fin de semana en "¡De Viernes!". Tras su primera entrevista en plató en el espacio de Mediaset, la hija de Antonio David ha vuelto a la pequeña pantalla como colaboradora de la sección de "Supervivientes: All Stars" del programa.

Buena relación

Tras este esperado encuentro, la ex del exguardia civil se ha sincerado sobre su actual relación con Rocío Flores, hermana mayor de su hija Lola, en "El tiempo justo". "Fue un reencuentro televisivo. Es muy bonito coincidir con ella en un plató trabajando y comentar 'Supervivientes', que tanto ella como yo hemos estado allí", ha comenzado diciendo Olga Moreno sobre este momento.

"Para mí... Me hacía mucha ilusión. Llevo muchísimo tiempo con ella, pero lo que quisieron dar fue televisivo", ha añadido la la ex de Antonio David, explicando que ese momento fue "muy bien. Yo, feliz de estar con ella sentada en el plató". "Sigo viéndola con su coraza, pero si es verdad que la veo como más zen como dijo ella en la entrevista. Ella ha vuelto a la tele y va a estar de colaboradora en '¡De Viernes!'", ha confesado sobe Rocío tras estas primeras intervenciones en el programa de Telecinco.

La verdad de su distanciamiento

Olga Moreno ha revelado que se ven con frecuencia. "Nos vemos muchísimo. El día anterior (a "¡De Viernes!") estuvimos juntas comprándose el look. Antes vivía conmigo, entonces nos veíamos 24 horas, y ahora, un poquito menos porque está en Madrid. Se ha venido a Madrid a vivir como dos meses y algo. Yo paso aquí una semana sí otra no", ha explicado la colaboradora sobre su actual relación con Rocío.

"Es verdad que la relación nunca se rompió. Sí que es verdad que estaba más fría, pero seguíamos hablando. Yo tengo a mi hija y ella llamaba a su hermana y hablábamos, pero sí que es verdad que esa unión... También necesitaba separarme. Fui yo también la que necesitaba un tiempo estar alejada de todo", ha confesado Olga Moreno, añadiendo que "hablar, hablamos siempre".