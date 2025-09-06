Así habla Boris Izaguirre de las memorias de Isabel Preysler

Durante años, Boris Izaguirre formó parte del exclusivo círculo de amistades de Isabel Preysler. Compartieron muchos momentos juntos y la relación era muy cercana. Sin embargo, a partir de octubre de 2022, la reacción de Boris a la participación de Tamara Falcó, hija de Isabel, en el Congreso de las Familias en México, generó un profundo malestar en ella. El escritor acusó a la marquesa de Griñón de homófoba y, como consecuencia, se produjo un distanciamiento. Ni siquiera fue invitado a la boda de Tamara con Alejandro Onieva.

Boris Izaguirre e Isabel Preysler durante la Cátedra Vargas Llosa. José Oliva Europa Press

El tiempo casi todo lo cura y, aunque hubo algún incidente más que deterioró la amistad, las continuas disculpas de Boris permitieron a Isabel reconducir la relación a partir de varios encuentros y conversaciones. Desde 2024, la reconciliación es total y ambos parecen haber dejado atrás las rencillas.

Cómo se enteró de sus memorias

Esta semana, la editorial Espasa anunciaba que el próximo 22 de octubre verán la luz las memorias de Isabel Preysler, "Mi verdadera historia", un libro donde la socialité habla sin reservas de cómo ha sido su vida. Desde el FesTVal de Vitoria, Boris ha desvelado a los medios de comunicación que ya conocía la existencia del libro. "Me lo comentó ella por teléfono y me dijo 'Boris, es que ahora lo puedo decir, pero estoy ya en galeradas' -galeradas es cuando estás corrigiendo ya prácticamente lo que va a ser la edición final", ha aclarado.

En su opinión, "Isabel nunca ha ocultado nada, la verdad que es una cosa que es muy verdadera de ella, siempre ha estado delante de una cámara, delante de nuestras vidas, hemos crecido con ellas, muchísimas personas". Cree que su posición como reina de corazones es "un trono muy bien ganado y muy bien llevado también".

Confiesa que le encantaría que los lectores descubrieran "el increíble sentido de humor que tiene y que es una cosa, pero yo creo que eso lo verás leyéndolo, porque es inevitable, claramente se transmitirá". Como muestra, ha contado la anécdota ocurrida en una fiesta de Carmen Martínez Bordiú con Luismi. "De repente alguien se emocionó muchísimo y le dijo 'Isabel ¡canta!' Y entonces me encantó porque Isabel dijo 'no, no, yo no canto, cantaba Julio Iglesias y mi hijo, yo puedo bailar'".

Para confirmar que ha enterrado también el hacha de guerra con Tamara Falcó, ha salido en su defensa con respecto a las críticas recibidas tras mostrar un toples en sus redes sociales: "Me parece maravilloso. Me han molestado esas críticas, no las entiendo porque me parece que es una típica cosa de redes y ella está en su casa, y está tumbada en la tumbona de agua, ¿por qué no lo va a hacer?".