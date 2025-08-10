Así llaman a la familia Campos en Telecinco

Nos lo cuenta un miembro de equipo de "TardeAR" que no parece mostrar el menor interés por los miembros de la familia Campos que trabajan en Telecinco. A saber, Terelu y su hermana Carmen, su hija Alejandra y su sobrino José María.

Alejandra Rubio y José María Almoguera TardeAR

La fuente nos asegura que "son cuatro personas que se han ganado el apodo de los borregos, porque muchos pensamos que no aportan gran cosa, sobre todo los nietos de María Teresa Campos en sus intervenciones televisivas. Y en el caso de sus madres no es lo que se dice un ejemplo de humildad, porque se creen superiores al resto de sus compañeros y eso genera malestar y rechazo".

Como saben nuestros lectores, el apellido Borrego es el paterno de las hermanas, aunque Terelu debió ver más comercial el Campos a la hora de ejercer su labor profesional, y por eso eligió anteponer el apellido de su madre al de su padre.

Es evidente que a ninguno de los cuatro mencionados les hace la menor gracias que se refieran a ellos como "los borregos", porque es una forma muy despectiva de calificarles.

También hay quien les llama "la familia telerín", porque todos viven de la televisión, enchufes incluidos. Deben de tener un buen padrino para moverse con tanta facilidad entre programas. Y seguro que bien pagados.