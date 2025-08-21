Así es la nueva ilusión de Raúl Prieto: un conocido médico de Barcelona con más de 90.000 seguidores en Instagram

El matrimonio de Joaquín Torres y Raúl Prieto ya es historia. La pareja ha tomado caminos separados tan solo dos años después de pasar por el altar. Fue el propio arquitecto el encargado de confirmar su ruptura en "El Español" esta semana, desvelando que había sido el director de televisión el que había tomado la decisión.

"Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses", confesó en el anterior medio citado. "La vida es así, tiene sus altos y bajos. Tiene malos momentos. Y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil", reflexionó el arquitecto sobre el momento que atraviesa, añadiendo que "la vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien".

Las fotos de Raúl Prieto con un desconocido hombre en Formentera

Horas después de confirmarse su separación, "Look" publicaba en exclusiva unas fotografías de Raúl Prieto con un hombre desconocido disfrutando de la playa de Formentera. En las fotografías, pertenecientes al día 6 de julio de este año, aparecía el ex del arquitecto de la mano del joven. Según este medio, después de su jornada de playa, la pareja siguió continuó con su cita en Beso Beach, uno de los locales más conocidos y exclusivos de la isla.

Joaquín Torres y Raúl Prieto Gtres

Ahora, "Vanitatis" ha revelado la identidad de la nueva ilusión de Prieto. Se trata de Juan Carlos Holguera, uno de los médicos estéticos más famosos y cotizados de Barcelona, que cuenta con más de 90.000 seguidores en Instagram. Según informan al anterior medio citado, el joven está "muy integrado en su círculo de amistades".

Tal y como explican fuentes de total solvencia a "Vanitatis", Raúl y Holguera se conocían por personas en común y surgió entre ellos, tiempo después, una conexión que aún está por definir.

Quién es Juan Carlos Holguera

"Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, me especialicé en anestesiología y reanimación por el Hospital Clínic de Barcelona, para después cursar un máster sobre Medicina Estética en la misma universidad. Si le preguntas a mi madre, te dirá que siempre he querido ser médico. Cuando contaba sólo con 4 añitos tenía toda la colección de Érase una vez el cuerpo humano. Cada domingo, mi padre me llevaba de la mano al kiosco de la esquina y se gastaba 750 pesetas (si obvio, ¡pesetas!) para hacerme feliz con esos fascículos", se puede leer en su página web. De momento, Raúl Prieto no sigue en redes a Holguera, intentando proteger así su intimidad y no se ha pronunciado sobre su actual situación sentimental.