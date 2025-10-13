Así es Rubén Ramos, el estilista de Lila Moss que arrasa en TikTok

Cuando Rubén Ramos se mira al espejo hoy, ya no ve al joven que llegó a Londres con 19 años lleno de incertidumbre, sino a un profesional que ha aprendido a descifrar los códigos de una industria tan cambiante como exigente. Dice que ahora entiende -al menos en parte- cómo moverse entre sus dinámicas, "las teclas que hay que tocar para que suene lo que quiero". No es un discurso de vanidad, sino de madurez; la que se adquiere cuando el esfuerzo se traduce en reconocimiento.

Ese reconocimiento llegó, según confiesa, en un momento tan inesperado como simbólico: su primer viaje con L’Oréal Professionnel a Madeira, una invitación reservada a los nombres emergentes con mayor proyección. "Fue ahí cuando sentí que lo había conseguido", admite. No por la notoriedad, sino porque aquel hito representaba lo que de adolescentes imaginamos como el éxito: que alguien crea en tu trabajo y te coloque en el mapa.

Su primera clienta fue, en realidad, su madre. Fue ella quien le confió su imagen y, de algún modo, quien le dio la confianza para profesionalizar una pasión. "La confianza siempre ha estado -cuenta- y ahora, con los años, me sigue pidiendo que le haga el corte y el color".

Aunque hoy su vida transcurre entre Madrid y las redes sociales, Manresa sigue muy presente en su identidad. Su manera de entender la estética y los negocios está impregnada de la ética y la cultura catalana: disciplina, cuidado y autenticidad. "Vivir fuera me ha hecho darme cuenta de cuánto me ha marcado mi origen", asegura.

Entre sus transformaciones favoritas, recuerda con especial cariño la de su amiga Sandra, una de esas historias que resumen el vínculo entre lo técnico y lo emocional. "Le dije que tenía cara de rubia -rememora- y acabamos pasando por un proceso largo y desafiante, con altibajos en la calidad y densidad del cabello. Pero lo hicimos siempre de la forma más sostenible y saludable posible".

Del salón al algoritmo

El salto de Rubén Ramos al mundo digital fue natural. Su viral "efecto filtro" -una técnica de iluminación capilar que simula el acabado de un filtro de redes sociales- lo consolidó como una de las voces más influyentes de la nueva generación beauty. Pero detrás de cada tendencia, hay observación. "Crear algo que parece sencillo pero marca tendencia es escuchar lo que la gente necesita", explica. Su método combina la lectura de patrones del pasado con el análisis constante de lo que el público muestra y demanda online.

Trabajar con figuras como Lila Moss o Eva B le ha dejado una enseñanza que no aparece en ningún manual: la importancia de las relaciones humanas. "La clave del éxito -asegura- está en crear un entorno de confianza, respeto y comodidad. Si la persona se siente bien, el resultado se nota".

En su caso, lo artesanal y lo digital no son opuestos, sino dos caras de una misma moneda. "Nunca lo he vivido como dos mundos distintos. Soy hairstylist y makeup artist, y disfruto tanto del reconocimiento offline como del online. Es algo innato para mí".

Sobre la autenticidad, Ramos tiene una visión clara: "Autenticidad es calidad". En un tiempo saturado de filtros y retoques, cree que la belleza se ha vuelto más falsa cuando se descuida la técnica o el criterio. "Ser auténtico no es ser original, sino defender tu identidad con valentía. Si se hace con calidad, lo percibo como auténtico; si se hace desde la estandarización y la falta de valores, es solo una copia".

Con TAOS Studio, su proyecto más personal, Ramos busca empoderar a nuevos talentos y profesionales que quieren destacar en el entorno digital. Su método parte de la escucha: "Todo el mundo tiene un mensaje diferencial, algo que decir. Mi trabajo es ayudarles a descubrirlo y desarrollarlo".

A su juicio, el error más común entre los creadores beauty es "ser aspiracionales y acabar haciendo todos lo mismo". Frente a eso, propone autenticidad estratégica: conectar con la audiencia desde la coherencia y no desde la comparación.

Él mismo se define más como image coach que como simple estilista o creador de contenido. "Mentorizar a otros en imagen personal o corporativa forma parte de un mismo talento: sacar la mejor versión de los que me rodean".

La belleza del futuro

Observador nato de las nuevas generaciones, Rubén cree que la Generación Alpha llevará la búsqueda de autenticidad aún más lejos, aunque con un riesgo: "Cada generación es más individualista, más independiente y, en cierto modo, más desconectada emocionalmente".

Sobre la inteligencia artificial y la realidad aumentada, tiene una postura optimista. "Nos acercan a la belleza. La IA está entrenada con parámetros que hemos definido como bellos durante generaciones. Siempre que se use desde una buena salud mental, puede servir como referencia, no como tiranía".

Entre las tendencias que le entusiasman, menciona el retorno del "50 sombras de beige", una gama de tonos naturales y cálidos que exaltan la piel y la estructura ósea. En cambio, le preocupa "la sobrecreatividad", ese punto en que la innovación se convierte en disfraz y se pierde la esencia humana.

Su mayor lujo, dice sin dudarlo, es "el tiempo": poder disponer de él para lo que realmente importa. Su ritual de belleza innegociable, la "limpieza", porque "sin una buena base, nada luce bien".

Y si no hubiera sido estilista, Rubén Ramos imagina otra vida más pragmática, pero igual de eficiente: "Sería algo que me permitiera ganar lo mismo en la mitad de tiempo", dice entre risas.

Quizá ahí radica su éxito: en la capacidad de combinar ambición, ironía y humanidad. Porque, en el fondo, Rubén Ramos no solo crea belleza; la observa, la estudia y la comparte con una autenticidad que trasciende cualquier filtro.