Así es el traje negro de Zelenski: un gesto medido en el teatro de Trump

Nueva negociación, nuevo look. Cuando Volodímir Zelenski llegó esta semana a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, sorprendió a propios y extraños al dejar atrás la indumentaria que lo había convertido en un icono de resistencia -camisetas verde oliva, pantalones cargo y botas de combate- para enfundarse un conjunto negro impecable. Chaqueta, camisa y pantalones en riguroso monocromo: un uniforme diferente, pensado para un escenario diferente.

¿Se trataba de un gesto diplomático? ¿O de una concesión a la obsesión de Trump por la parafernalia del poder? Lo cierto es que, desde que estalló la guerra en 2022, Zelenski convirtió su guardarropa en una declaración política. Su ropa de campaña no era un capricho: era la imagen de un presidente en tiempos de guerra, en sincronía con los soldados que luchaban en el frente. Esa estética, casi ascética, se convirtió en su sello. Por eso, el cambio llamó tanto la atención.

Traje sobrio en el funeral del Papa Francisco

El primer indicio de que Zelenski podía romper con su uniforme de guerra se vio en abril, durante el funeral del papa Francisco. Allí apareció con un traje sobrio, diseñado por Viktor Anisimov, creador ucraniano que lleva tiempo reinterpretando la iconografía militar en clave de alta sastrería. Bolsillos de parche discretos, cortes rectos, una línea de cuello más alta: detalles que mantenían viva la simbología bélica, pero trasladada al lenguaje de la elegancia. "El objetivo era crear una imagen sobria, funcional y digna, que reflejara la realidad del país", explicó entonces Anisimov.

Ucrania.- Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77.000 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad Europa Press

Ese mismo traje -o una versión casi idéntica- volvió a salir del armario en encuentros internacionales: con el primer ministro británico Keir Starmer, en la cumbre de la OTAN en La Haya y ahora en Washington, ante Trump. Cada aparición reforzaba la lectura de que Zelenski no se limitaba a vestirse: estaba contando, con tela y costura, la narrativa de un líder que sigue en guerra, pero que no rehúye el papel de estadista global.

Para Trump, sin embargo, el mensaje fue otro. El presidente, amante de los símbolos, los dorados y la pompa, nunca ocultó su incomodidad con las camisetas de Zelenski. En su primera reunión llegó a burlarse de ellas, y algunos de sus colaboradores interpretaron aquella negativa al traje como un desafío personal. Ahora, con el nuevo look negro, muchos en su entorno lo leyeron como una "victoria". Que Zelenski se hubiera puesto traje -aunque sin corbata, ni brillos, ni concesiones al clasicismo estadounidense- fue visto como una prueba de que, al menos por un momento, Trump dirigía la puesta en escena.

Pero la realidad es más compleja. El atuendo de Zelenski sigue siendo un terreno fronterizo entre lo combativo y lo clásico: una zona desmilitarizada de la moda que le permite ser, a la vez, comandante y jefe de Estado. En tiempos donde cada imagen se disecciona como un mensaje, su traje negro habla tanto como sus discursos. Y, quizás, con mayor sutileza.