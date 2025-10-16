Así es la vida personal de Juan del Val: de albañil a Premio Planeta 2025

Hay quien conquista al público con su talento, y hay quien lo hace con su descaro. Juan del Val (Madrid, 1970) pertenece a la segunda categoría -aunque, en su caso, el talento tampoco falta. Su figura se ha convertido en una de las más reconocibles del universo Atresmedia, donde su verbo afilado y su mirada irónica han encontrado el escaparate perfecto en "El Hormiguero". Pero detrás del hombre que provoca titulares está el periodista que se hizo a sí mismo desde los andamios hasta las tertulias de prime time. Es además el ganador del Premio Planeta 2025 fallado ayer, por su novela "Vera, una historia de amor".

"Es una cosa tan fantástica que parece que solo le puede pasar a los demás. Mi vida es eso, una sucesión de momentos maravillosos que parecían destinados para otro que no fuera yo. Y tengo que recordar otros donde mi vida estaba destinada al fracaso. Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, hormigón, tierra. Ahora me veo aquí y creo que es la mejor manera de comprender lo que tiene la vida, que nunca se sabe. De eso, de lo inesperado va esta novela", ha expresado del Val al recoger el galardón.

En su discurso de agradecimiento, el escritor ha dedicado el Planeta a sus tres hijos y a su mujer Nuria Roca. "A Juan, Pau y Olivia porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana. Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin tí esto no sería posible, sin tí nada tiene sentido (...) Eres mi vida. Te quiero", ha destacado.

Antes de llegar a la televisión, su historia se escribe entre brochazos de realidad. "No aprobé segundo de BUP. Mi único título es la EGB", ha contado él mismo sin un ápice de pudor. Con apenas 17 años, trabajaba como albañil hasta que su fascinación por los toros lo llevó a llamar a la puerta -literalmente- de todos los periódicos de Madrid. "Creía que sabía escribir bien y creía que sabía de toros. Ninguna de esas cosas era cierta", confiesa. Sin embargo, su osadía surtió efecto: el diario El Independiente le dio su primera oportunidad. Aquello fue el inicio de una década como crítico taurino y reportero, antes de pasar por medios como RNE o la revista Man, donde comenzaría a cultivar ese estilo directo y sin filtro que hoy lo define.

Persecución que acabó en boda

Y fue precisamente en Man donde cambió su destino personal. En 1998, mientras buscaba temas para la revista, la vio por televisión. "La vi en Waku Waku y supe que tenía que entrevistarla", ha relatado. Aquella mujer era Nuria Roca. El resto es historia: una persecución profesional que terminó en flechazo y, dos años después, en boda. Desde entonces, forman uno de los matrimonios más sólidos -y mediáticos- de la comunicación española. Juntos han creado una familia con tres hijos, Juan, Pau y Olivia, y una complicidad que traspasa la pantalla.

Su relación, lejos de esconderse, ha sido motivo de conversación nacional. En 2017, ambos confesaron en "El Hormiguero" vivir una "pareja abierta", rompiendo con uno de los últimos tabúes mediáticos. "No creo que haya nada malo en desear a otras personas", dijo él. "Cada pareja pone sus propias reglas", respondió ella. Las críticas no tardaron, pero tampoco el reconocimiento a una sinceridad poco habitual en televisión.

Hoy, más que un colaborador polémico, Juan del Val es un observador incómodo de la realidad. Escribe, opina, provoca, pero también seduce: con su autenticidad, con su capacidad para reírse de sí mismo, con su discurso sin maquillaje. A su lado, Nuria Roca ejerce de contrapunto perfecto: inteligencia calmada frente al ímpetu incendiario.

No necesita gustar a todos; le basta con no dejar a nadie indiferente. Y en eso, como en casi todo lo que hace, parece no tener rival.