Así es la villa caribeña de 2 millones de euros de Rafa Nadal: lujo, mar y privacidad para una nueva etapa familiar

Tal y como adelantó LA RAZÓN en primicia, Rafa Nadal y su esposa, Xisca Perelló, celebraron el pasado jueves 7 de agosto la llegada de su segundo hijo en común. El pequeño vino al mundo en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, el mismo centro en el que, hace casi dos años, nació su primogénito, Rafael. Apenas 48 horas después del parto, el sábado, la familia abandonaba la clínica discretamente, poniendo rumbo a la calma y la intimidad de su hogar en Manacor, lejos de los focos mediáticos.

Hasta ese momento se desconocían tanto el sexo como el nombre del recién nacido, pues el matrimonio ha llevado el embarazo con absoluta discreción. El bebé es un niño y se llama Miquel, un nombre cargado de significado emocional para la familia. Este era también el nombre del padre de Mery, fallecido en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad. Muy querido en Mallorca, su ausencia dejó un profundo vacío entre sus allegados. Al elegir este nombre, Rafa y Mery han querido rendir un homenaje íntimo y duradero, manteniendo vivo el recuerdo de un hombre fundamental en sus vidas. Aunque el pequeño Miquel no llegará a conocer a su abuelo, crecerá rodeado de historias y anécdotas sobre él, perpetuando su legado familiar.

El verano de los Nadal-Perelló ha estado marcado por la espera del nuevo miembro, con la mayor parte de la temporada pasada en su Mallorca natal. No obstante, algunos apuntan a que podrían haber disfrutado también de unos días en el que quizá sea su refugio más paradisíaco: la villa que el extenista posee en República Dominicana.

Adquirida en 2012, cuando Nadal atravesaba uno de los momentos más brillantes de su carrera deportiva, la propiedad costó entonces poco menos de medio millón de euros. Hoy, tras varias reformas y mejoras, su valor supera los dos millones de euros. La casa, de líneas contemporáneas y rodeada de exuberante vegetación tropical, cuenta con dos plantas y una superficie aproximada de 227 metros cuadrados. Sus estancias, luminosas y amplias, incluyen tres dormitorios, una cocina moderna totalmente equipada, un comedor con ventanales de suelo a techo, un acogedor salón con chimenea, así como jardín y piscina privada.

Este retiro forma parte del exclusivo complejo residencial Bahía Príncipe Playa Nueva Romana, ubicado entre Santo Domingo y La Romana. Allí, la familia tiene acceso a servicios de alto nivel: club de playa, spa, gimnasio, campos de golf, puerto deportivo, marina privada, club de tenis y seguridad 24 horas. Para Nadal, no es solo una inversión inmobiliaria, sino un espacio de auténtica desconexión, perfecto para compartir con Mery y sus dos hijos. Un rincón de serenidad junto al mar que encaja a la perfección con su filosofía de vida: privacidad, naturaleza y familia.