Asraf Beno, el muro ¿infranqueable? para la reconciliación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera

Isa Pantoja vive momentos de incertidumbre ante la posibilidad de reconciliarse con su hermano tras años de distanciamiento total. Y es que, la hija de Isabel Pantoja se enfrenta a la disyuntiva de si acercarse de una vez por todas a Kiko Rivera o apoyar a su marido Asraf, que parece no llevarse nada bien con su cuñado.

Hace apenas un año, Asraf Beno definía al dj como “un cabrón, diciéndolo suave”, un calificativo que indignó enormemente al insultado. Nunca ha sido buena la relación entre ambos, a Kiko jamás le gustó el hispano marroquí como pareja de su hermana. Y no lo ocultó ni públicamente ni en su entorno.

Los dos tienen pendiente una conversación para intentar de limar asperezas. A Isa le gustaría, según nos cuenta una de sus amigas, que la armonía volviera a presidir una concordia fraternal. Porque Kiko ya ha dejado claro que quiere muchísimo a Isa y que tiende su mano a un reencuentro, y ella no se cierra a esa solución. Solo falta convencer a Asraf de que hay que olvidar antiguos desafueros y abrir sus puertas a una entente positiva.

Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

En este sentido, la unión hace la fuerza, y su “guerra” contra su madre se vería reforzada por esa causa común contra los desprecios de la tonadillera hacia sus hijos. Está claro que Isabel Pantoja les ignora totalmente, ni se preocupa por ellos ni quiere que se les nombre. Sabemos que su hermano Agustín es el enemigo número uno de los hermanos, sus diferencias vienen desde hace años, y es quien, dicen, más influye en la cantante para que la reconciliación no se produzca.

Evidentemente, de suceder lo contrario, Agustín no entraría a formar parte de la nueva armonía familiar. Kiko e Aida no quieren verle ni en pintura. Para ellos es como un cero a la izquierda.