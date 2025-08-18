Bar de bares: El tesoro oculto de El Puerto

Los taxistas, esa cofradía de brújulas humanas y consejeros espirituales de barra, suelen tener la llave del mapa secreto de cualquier ciudad. En El Puerto, el que sabe es David, chófer parlanchín y profeta del mostrador, que repite como un credo: «Para comer pescado y marisco bueno, hay que ir al Chirri». Y como en todo mandamiento de parroquia, la duda inicial del forastero se convierte en obediencia cuando se cruza el umbral.

El Chirri no engaña: barra nívea, limpia como un quirófano, vitrina que canta cañaillas,bocas y demás peladillas del mar. Allí, uno se acomoda en el escaño y empieza la liturgia: tapas marisqueras que son lujuria pura y un pescaíto frito donde la puntillita se lleva la ovación del tendido. El milagro gaditano: calidad de puerto con precios que en la capital serían cuento chino.

El repertorio de la barra es un retablo: dados de atunetes, al adobo y a la plancha, que saben a gloria en domingo; un torrezno de pulpo que desafía a la gramática; tortillita de fango que rescata lo humilde de las mareas, con la insolencia moderna de una mayonesa de wasabi. Uy, las huevas. Y entre ola y ola de pescado, el guiño cárnico: pinchito de cordero, solomillo jugoso, ensaladilla de gambas que es prólogo y epílogo. Todo regado con finos y manzanillas en su punto exacto de frescor, como dictan los cánones del sur de España.

La parroquia del Chirri es un mosaico portuario, entre los autóctonos y los que vienen a disfrutar de ese verano, que parece eterno pero que pasa fugaz. Entre brindis y tapitas, se arma una bulla de felicidad que parece inagotable.

Porque si algo enseña El Chirri, del gaditano El Puerto de Santa María, es que los tesoros no están en cofres enterrados, sino en barras con alma. Y que un marisco bien tirado al plato, como un buen cante, nunca necesita publicidad. Solo parroquia.

El Chirri

Calle Arión, 5

El Puerto de Santa María

Cádiz