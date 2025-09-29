Bárbara Goenaga reivindica la donación de médula mientras Borja Sémper afronta su enfermedad: “Ojalá todos”

El 27 de septiembre no fue un día cualquiera para Bárbara Goenaga. Coincidiendo con la celebración del Día Europeo del Donante de Médula Ósea, la actriz decidió alzar la voz en sus redes sociales para recordar la importancia de un gesto que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Compartió una publicación de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia que rezaba: "No todos los héroes llevan capa, algunos donan médula". A esas palabras, Goenaga añadió una reflexión tan breve como contundente: "Ojalá todos".

Un deseo que no es casual. La reivindicación de la intérprete llega en un momento especialmente sensible para su familia: la reciente enfermedad de su pareja, el político Borja Sémper, con quien comparte dos hijos pequeños, Telmo y Elliot. El pasado 14 de julio, el portavoz nacional y vicesecretario general del Partido Popular anunciaba públicamente que, tras un chequeo rutinario, le habían detectado un tumor cancerígeno que requería un tratamiento exigente.

Expectativa médica de curación

"Mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme. Está en una fase muy primaria y la expectativa médica es de curación", explicó entonces con franqueza, al tiempo que admitía lo paradójico de la situación: "Ha sido una suerte, dentro de la inmensa jodienda que significa, que se haya encontrado en un estadio tan primigenio".

Sémper no dudó en señalar el papel crucial que su pareja había tenido en este hallazgo precoz: "Cuento el diagnóstico optimista gracias a mi mujer, que insistió, insistió e insistió en que me hiciera pruebas". Una insistencia que, probablemente, marcó la diferencia.

En medio de tratamientos y revisiones, el político ha intentado mantener cierta normalidad. Recientemente disfrutó de una escapada familiar a Guadalajara, aunque no oculta que le resulta extraño mirarse al espejo y reconocer los cambios físicos que deja la medicación. Frente a esas dudas, Bárbara le recuerda que para ella nada ha cambiado: "Aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor enfermo. Que lo quiero con toda mi alma", confesó en un gesto público de amor.

Juntos desde 2014, cuando unos amigos en común propiciaron un flechazo inmediato, la pareja ha formado una familia sólida y diversa. Además de los dos hijos que comparten, ambos son padres de jóvenes procedentes de relaciones anteriores: Pablo, fruto del primer matrimonio de Sémper, y Aran, nacido de la relación de Goenaga con el actor Óscar Jaenada.

Hoy, unidos en la adversidad, Bárbara y Borja encaran esta etapa con serenidad, conscientes de que la fuerza de una familia puede ser tan sanadora como el mejor de los tratamientos.