Bárbara Rey abre la puerta a la reconciliación con su hijo Ángel Cristo

Aunque Ángel Cristo Jr. tiene muy claro que no cabe en su cabeza la idea de retomar la relación con su madre, esta abre la puerta sin dudarlo a una futura reconciliación.Bárbara Rey lanza a su vástago un mensaje del todo significativo y que revela sus verdaderas intenciones: "Por mucho que Ángel hay dicho de mi, por mucho daño que me haya hecho, o que haya sufrido, yo le sigo queriendo con locura. Es mi hijo y aunque me clavara un puñal le seguiría queriendo igual. Quiero que le vaya todo lo mejor del mundo".

A pesar de sus emotivas palabras, caen en saco roto en lo que se refiere a su hijo. Ángel hace caso omiso a las declaraciones maternas e insiste en que "no quiero saber nada de mi madre. Es más, si de mí dependiera no vería nunca más a mi hija".

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

Esto es lo que más le duele a la murciana, que lleva muchos meses sin reunirse con su nieta, a la que quiere con locura. Pero su distanciamiento materno filial y la nula relación con la madre de la niña ( la ex pareja de su hijo) impiden que la abuela goce de momentos felices con la niña.

Para más inri, Ángel está escribiendo sus memorias, que acabarán aspectos de su vida que no tienen nada que ver, según él, con lo que ha contado su progenitora en su autobiografía. Cada uno tiene una versión distinta de lo que fue su vida en común. No coinciden en casi nada. Y Ángel, aunque tardará aún unos cuantos meses en publicar su libro, ya adelanta que no le va a hacer ninguna gracia lo que cuenta sobre su madre, a la que acusa de haber dicho muchas mentiras tanto en su autobiografía como en los platos televisivos. En este sentido, su mayor intención es "desenmascararla"

Quien más le ha animado a escribir sus vivencias es su esposa Ana Herminia quien es una clara enemiga de su suegra, no quiere verla ni en foto, y apoya incondicionalmente a su compañero de vida. La venezolana y Bárbara están condenadas a no entenderse.