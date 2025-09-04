Bárbara Rey, irónica: "¿Quién es el Rey Juan Carlos?"

O le falla la memoria o quiere desligarse totalmente -ya era hora- del rey don Juan Carlos. La que fuera amante del monarca sorprende manifestando: “¿Quién es ese señor? A mí hace tiempo que dejó de interesarme”.

Eso sí, guarda episodios muy complejos vividos al lado del padre de Felipe VI, momentos que causarían un gran escándalo si salieran a la luz. Pero la artista ha reconocido en petit comité: “Me los llevaré a la tumba”, sin aclarar el más mínimo detalle sobre el tema.

Bárbara está ahora inmersa en el concurso televisivo Bailando con las estrellas, y es curioso porque asegura: “No bailo bien, pero intentaré hacerlo lo mejor posible”. De amores anda escasa: en los últimos años ha vivido breves aventuras con un par de hombres anónimos, con los que nunca compartió domicilio.

En cuanto a la relación con su hijo Ángel y su nuera, todo sigue igual que cuando se enfrentaron en distintos programas televisivos, o sea, inexistente. Y no parece avistarse una posible reconciliación.

Ella reconoce: “Una madre es capaz de perdonar a un hijo, pero no se puede olvidar que se hable tan mal de una madre públicamente… aunque hubiera sido la peor del mundo, que no lo he sido”.

Desde que acabaron los conflictos materno-filiales, Bárbara lleva una vida muy tranquila, volcada en su hija Sofía y sus amigas. No quiere malos rollos y se ha alejado de todo tipo de polémicas.