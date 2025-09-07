Beatriz Archidona: "Es momento de escuchar a Rocío Flores"

Después de un tiempo de silencio, Rocío Flores ofreció su entrevista más personal a ¡De viernes! Entre lágrimas, la joven confesó que estos meses de ausencia en televisión le han servido para descubrir su resiliencia y sus fortalezas. "Durante todo este tiempo, yo he actuado en piloto automático. Es decir, si tú me apuñalas, a corazón abierto, y no sientes nada... pues así me he sentido todo este tiempo".

Rocío Flores regresa a Telecinco con una entrevista de lo más directa Europa Press

Ver sufrir a su familia ha sido desgarrador, según contó. Hubo momentos en los que no pudo contener el llanto y el presentador, Santi Acosta, se acercó a ella para consolarla. El sufrimiento le ha impedido ser feliz, a pesar de que ha contado siempre con la figura de su padre, Antonio David Flores. Él también ha pasado su propio calvario, tan duro que incluso su hija llegó a temer por su vida. Ha sido un padre siempre presente: "Nunca ha soltado a sus hijos de la mano".

El dolor que dejó la docuserie de Rocío Carrasco

"Hemos sufrido mucho. Estuvo una época tres años en casa, sin trabajar, y a mí, esa época me marcó. Yo pensé que no... que de ahí no salía. El ver a mi padre destruido durante tres años, sin apenas salir a la calle, el que le señalen por la calle... Yo he llegado un punto en el que, sinceramente, pensaba que mi padre se iba a suicidar. Que, cualquier día, algo iba a pasar...", relató. Rocío confesó que, como cualquier hija, necesita a su madre, pero señaló que le "ha destrozado la vida".

La entrevista ha tenido un impacto directo en las redes sociales y en la audiencia. También en el equipo del programa. Su copresentadora, Beatriz Archidona, que ha estado este fin de semana en el FesTVal de Vitoria, también ha hablado de ello: "Es momento de escucharla a ella, también tiene derecho a hablar, ha elegido este momento porque está preparada y luego ya cada uno si quiere opinar que opine".

En su opinión, los juicios sobran. "No hay una verdad absoluta, en todas las historias hay dos versiones y lo que han vivido ellos solo lo saben ellos. A partir de ahí, escucharla, hacerle las preguntas que hay que hacerle, si hay cuestiones que nos generan dudas, pues planteárselas y eso solo puede pasar en directo la semana que viene". Reconoce que le ha impresionado su testimonio. "Verla tan rota, hablando con esas frases tan contundentes, a mí me llamó la atención".