Beatriz Trapote da la última hora de su padre en su difícil lucha contra el cáncer

La familia de Beatriz Trapote está transitando momentos muy duros, después de que su padre recibiese el diagnóstico de cáncer. El suegro de Víctor Janeiro ha permanecido ingresado los últimos días plantando batalla al cáncer de pulmón, sometiéndose al correspondiente tratamiento de quimioterapia. El último parte médico que ofreció la periodista dejó sobrecogidos a sus fans de Instagram, al alertar que “mi padre sigue ingresado, le han dicho que las defensas las tiene muy bajitas. Hay que hacerle transfusión de sangre”. No podía contener las lágrimas al informar al mundo sobre la salud de su progenitor.

La presentadora reconvertida en empresaria relató que “todo empezó el 20 de marzo cuando le ingresaron en Jerez por una neumonía”. Ahí fue ingresado en el hospital, donde permaneció durante un tiempo bajo cuidado médico, pero su situación no mejoraba. Unas pruebas determinaron la presencia de un tumor en el pulmón “grande” y que no podría ser operado. Inició el tratamiento de quimio e inmunoterapia, pero sus defensas bajaron y preocupó a la familia: “Han sido meses muy duros y uno intentar estar ahí y dar la cara”. Ahora hay novedades y es que tres días después de esta revelación, el padre ha sido dado de alta.

Beatriz Trapote ya tiene a su padre de vuelta a casa

Ahora la periodista ha vuelto a actualizar el estado de salud de su padre. Lo hace con un nuevo parte médico trasmitido a través de las stories de su cuenta de Instagram, la mejor vía para mantener a sus fieles informados de tan delicada situación. Pero esta vez no se ha puesto en contacto con sus seguidores con lágrimas en los ojos, sino mucho más animada y visiblemente más positiva. La situación de su padre en el hospital se ha estabilizado, tanto que ya ha podido recibir el alta y regresar a casa, para emplazar allí las siguientes etapas de su lucha contra la enfermedad pulmonar.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote en septiembre de 2023 Gtres

“Buenos días, le acaban de dar el alta a papá. Ahora en casita a ponerse fuerte para el siguiente chute”, hace referencia a la siguiente sesión de quimioterapia, que sería la tercera. Y es que su último ingreso en el centro médico ha sido por su segundo ciclo, el cual le habría debilitado mucho y se habría recomendado dos transfusiones de sangre: “Bajada de defensas brutal, empezó con fiebre. Está muy bajito de defensas”, alertaba este lunes.

Pero ahora la preocupación y los miedos han dado paso a una renovada positividad. El optimismo ha invadido a la familia de Beatriz Trapote, como ella misma destaca en su nuevo parte médico sobre el estado de su progenitor: “Qué felicidad saber que ya los análisis van saliendo bien. Está con mucho ánimo”, destaca que incluso su padre ya se siente más fuerte y con mejor estado. Especialmente tras localizar qué fue lo que le pasó realmente a su padre cuando una bacteria le hizo caer en picado en plena lucha contra el cáncer. Un problema que llegó por no lavar correctamente la fruta antes de comer: “Simplemente el hecho de comerse una naranja sin lavar. Porque claro, tú pelas la naranja con las manos y esas bacterias que están en las manos te las llevas a la boca”.

Aun así, Beatriz Trapote se muestra más optimista y tiene la firme creencia de que su padre logrará vencer el cáncer de pulmón y recuperar la salud: “Cuando te dan el diagnóstico es como un jarro de agua fría, pero es que hay mucha gente que ya ha pasado por eso y te transmite sabiduría. Es una parte muy importante el ánimo y el amor que recibes por parte de la gente que está a tu lado”, destaca, a la vez que ya decía que “todo va a salir muy bien. Sé que va a salir muy bien. Esta batalla hay que ganarla”.