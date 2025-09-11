Belén Esteban, enfadada, responde a los insultos de Alessandro Lequio

Mar Flores ha estado durante unos años agazapada en la discreción, aunque lleva décadas siendo uno de los rostros más seguidos por los paparazzi. Sus romances con algunos de los hombres más importantes de nuestro país le hacen ser merecedora de un destacado hueco en el papel cuché y el ‘star system’ patrio. Aun así, dice que guardaba silencio sobre algunas cuestiones en las que ha dejado que fuesen otros los que llevasen la voz cantante. Pero con la publicación de su libro de memorias este miércoles ha provocado un auténtico tsunami.

Ríos de tinta se desbordan desde que arrojase luz sobre algunos escándalos que ha protagonizado. Fernando Fernández Tapias, Cayetano Martínez de Irujo, Carlo Costanzia, Javier Merino y, sobre todo, Alessandro Lequio están sufriendo las consecuencias de sus revelaciones. También su entorno más directo. Es por eso que unos guardan silencio y otros inician agrias batallas mediáticas, como es el caso del conde italiano, que se la ha jurado a la modelo con la que salió poco más de un año, en un truculento triángulo amoroso. Pero entra en juego también Belén Esteban, que también está en pie de guerra en esta historia.

Belén Esteban responde a los insultos de Lequio

La relación de Alessandro Lequio y Belén Esteban viene de lejos, pues han compartido platós y, sobre todo, cruce de declaraciones. No son amigos, ni mucho menos, pues se han declarado la guerra en muchas ocasiones, elevando el tono hasta el punto de caer en el insulto. Especialmente el colaborador al servicio de Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, que ha llamado en infinidad de ocasiones “analfabeta” a su homóloga del equipo de María Patiño. No siempre obtiene respuesta a sus ataques, quedándose desamparado en sus avanzadillas, pero esta vez le han plantado cara, aunque sin ponerse a su misma altura.

Belén Esteban en 'No somos nadie' Mediaset

Todos los medios de comunicación desgranan las memorias de Mar Flores. También en ‘No somos nadie’, la nueva apuesta de TEN que resucita el extinto espíritu de ‘Sálvame’. El análisis que se ha hecho aquí sobre el asunto ha crispado los nervios ya sobresaltados de Alessandro Lequio, llegando a definir una vez más a la de Paracuellos del Jarama como “analfabeta”. Belén Esteban ya le ha respondido: “El otro día me llamó analfabeta. Lequio, yo no soy analfabeta. Tranquilo. Te mando un beso, ay…”. Dicho esto, desea ponerle en su sitio.

Alessandro Lequio se ha quejado de que este revuelo con las memorias de Mar Flores le afecta personalmente y tiene una familia a la que proteger. Este punto ha sido aprovechado por Belén Esteban para recordarle que ella también tiene gente que lo pasa mal cuando otros sobrepasan las fronteras en su contra: “Mi madre también sufre cuando me llamas analfabeta y ella es mayor. Igual que sufre tu familia sufren las de los demás, que tú hablas de todo el mundo, pero de la tuya hablas muy poco. Bueno, lo que te ha interesado”, dice molesta.

“Me he llevado fatal con él, pero he de decir que cuando ha pasado el tiempo pues le he querido, le tengo muchísimo cariño porque yo he tenido etapas, cuando él estaba en ‘El programa de Ana Rosa’, que a mí me ha dado por todos lados”, recuerda Belén Esteban de dónde viene su enemistad con Alessandro Lequio, a quien en su día le llegó a querer.