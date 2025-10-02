Belén Esteban, indignada por el "cinismo" de Jesulín de Ubrique

Las recientes declaraciones de Jesulín de Ubrique sobre sus cuatro hijos han llenado de indignación a su ex, Belén Esteban. Resulta que al torero no se le ocurrió otra cosa que declarar en una entrevista con Toñi Moreno que "quiero por igual a mis cuatro hijos", algo que a la tertuliana televisiva, que ahora se califica a sí misma como "la patrona", le saca de quicio, porque considera que Jesulín no trata a todos sus hijos por igual.

Naturalmente, se refiere al claro desinterés por la hija de ambos, Andrea, con la que apenas se ha visto desde que la niña nació hace veintitantos años. Es más que evidente que se muestra mucho más cercano con su hija Julia que con la antaño llamada Andreíta.

Desde el entorno de Belén llega la convicción de que la Esteban considera un cinco al que fuera su pareja durante varios años. Se queja de que Jesulín nunca se ha ocupado de Andrea, ni siquiera ayudó económicamente a costear los estudios de su hija cuando estuvo en Gran Bretaña; se desentendió totalmente del asunto.

Belén Esteban, muy enfadada Mediaset

En cambio, la relación de Belén con la madre y la hermana de Jesulín, Carmen Bazán y Carmen Janeiro, es más que satisfactoria; siempre mantuvieron una relación de cariño, aunque fuera desde la distancia.

Andrea, a pesar de los pesares, nunca ha tenido una queja ni una mala palabra contra su progenitor. Al contrario que su hermana Julia, que está muy presente en las redes sociales, Andrea se mantiene en el más absoluto anonimato. Es una mujer muy inteligente y una gran profesional del mundo de la comunicación, que se alejó del universo mediático español y trabaja en Estados Unidos. Allí vive muy tranquila, y Belén la suele visitar un par de veces al año.