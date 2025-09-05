Belén Esteban inicia un nuevo negocio tras su fracaso empresarial

Belén Esteban se ha reinventado en mil y unas ocasiones a lo largo de su vida televisiva. Desde que diese el salto a los platós para saldar cuentas con Jesulín de Ubrique en defensa de los intereses de su hija Andrea, ha mostrado muchas facetas. La hemos visto como estrella entrevistada, así como colaboradora o incluso presentadora. Se ha sumado a realities y talents shows para demostrar sus dotes en la cocina, en el baile y demás disciplinas. Pero también se ha asegurado un buen porvenir más allá de la pequeña pantalla, por si algo se tuerce.

La de San Blas ha entendido que el negocio de lo mediático es inestable. Un día está triunfando en ‘Sálvame’, donde se sentía segura y cosechando buenos datos de audiencia, para después dar el salto a TVE y llevarse un golpe de realidad con ‘La familia de la tele’. Ahora vuelve a TEN como ‘No somos nadie’ junto a sus eternos compañeros refugiados de Mediaset, pero ha querido hacer movimientos para no volver a pasar calamidades. No quiere que su imperio dependa en exclusiva de la televisión, de ahí que haya decidido reforzar su apuesta empresarial con una nueva iniciativa con la que alcanzar el éxito.

Belén Esteban registra una nueva empresa a su nombre

El público ha demostrado respaldar a ‘La Patrona’ en casi todas sus aventuras en televisión. También más allá de ella, aunque también ha sufrido duros reveses, como así sucedió con sus gazpachos, que fueron todo un éxito de ventas hasta que dejaron de estar de moda. Fue un gran descalabro para la colaboradora, que incluso llevó a Emiratos Árabes sus productos en una ola expansionista de sus intereses empresariales. Estaba a punto de conquistar el mundo, pero no pudo ser. Ahora, lo vuelve a intentar, aunque cambiando de negociado.

Belén Esteban en una imagen de archivo Gtres

En el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) ha aparecido una nueva referencia a Belén Esteban. Primero se hizo efectivo el pasado mes de agosto el cierre de su iniciativa con los gazpachos, cremas, patatas fritas y demás productos gastronómicos. Pero no supone el final de sus ansias empresariales, pues a la vez ha registrado una nueva marca, ‘La Patrona’. Se trata ya de un sobrenombre con el que referirse a la estrella de la televisión patria, después de que se la llamase así en su aventura en Netflix con ‘Sálvese quien pueda’. Ahora es el nombre elegido para su nueva marca, como así adelantan desde ‘El Confidencial Digital’.

Pero, ¿qué pretende vender ahora Belén Esteban con ‘La Patrona’? Está imparable y sus ganas de triunfar no merman, de ahí que haya abierto mucho el abanico a la hora de encontrar fuentes de ingresos que puedan sustentar su alto tren de vida. Por eso en el registro ha incluido una gran variedad de sectores en los que desarrollarse bajo el nombre de ‘La Patrona’. Ropa, joyas, decoración, perfumes, actividades culturales o hasta servicios de entreteniendo puede ofrecer con su nueva iniciativa empresarial. Lo único que ha dejado fuera de sus pretensiones son los productos alimenticios y las aventuras en hostelería, algo que ya no le llamaría tanto tras el revés de ‘Los sabores de la Esteban’.