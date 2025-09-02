Benita (Maestro Joao) anuncia que ha completado su transición a mujer: "Me he operado la vagina"

Poco más de un año ha pasado desde que, en mayo de 2024, el Maestro Joao sorprendiera a la audiencia del programa Baila como puedas de TVE anunciando el inicio de su transición. Tenía entonces 60 años y un mensaje claro: había llegado el momento de vivir en plenitud como Benita, nombre elegido en honor a su madre. Desde aquel instante, la colaboradora televisiva abrió un capítulo vital cargado de valentía y visibilidad, narrado paso a paso en los platós y en sus redes sociales.

El pasado 2 de septiembre, Benita dio a conocer en el programa Anda Ya de Los40 una noticia que marca un antes y un después en su recorrido personal: se ha sometido a una vaginoplastia en Barcelona, intervención quirúrgica que sustituye el aparato reproductor masculino por el femenino. "Se me vio sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina", explicó, despejando así las dudas que habían generado las imágenes captadas días antes. Con la espontaneidad que siempre la ha caracterizado, añadió entre risas: "Me la he operado, estoy ya toda tuneada, toda terminada, ya no me queda más que voy a ir a hacerme los pies la semana que viene".

El maestro Joao en la boda de Ana Guerra y Víctor Elías Gtres

Más allá de las bromas, Benita no ocultó la emoción que la embargaba. "La transición ha sido terminada. Me siento muy bien, aunque he de decir que Benita ha estado siempre, yo solamente estaba disfrazada del Maestro Joao". Unas palabras que resumen no solo su experiencia personal, sino también el proceso de aceptación y visibilidad que ha querido compartir con naturalidad frente a la opinión pública.

Su anuncio llega después de otros hitos que marcaron este camino. En julio confesó haberse sometido a una cirugía de pecho, y en paralelo ha ido transformando su imagen con detalles que acompañan su nueva etapa: dejarse crecer el pelo, apostar por extensiones y arriesgarse con looks que celebran la feminidad que siempre reivindicó como propia. El cambio es, en sus palabras, la culminación de un recorrido vital más profundo que estético.

Conocida por su paso por realities como Gran Hermano VIP 7, donde supo ganarse la simpatía del público con su carácter histriónico y entrañable, Benita nunca ha tenido reparos en convertir su vida en un escaparate televisivo. Ahora, esa exposición cobra un sentido distinto: el de visibilizar a quienes, como ella, han sentido durante años que su identidad no encajaba con el disfraz que la sociedad les imponía.

"Siempre fui Benita, pero ahora el mundo lo puede ver", parece ser el mensaje implícito en cada una de sus apariciones. En un panorama mediático donde las transiciones de género aún se cuentan con los dedos de una mano, su relato contribuye a normalizar y a humanizar un proceso tan íntimo como complejo.

Entre risas, confesiones y guiños al público, Benita ha dado un paso que trasciende lo personal para convertirse en símbolo de visibilidad. Una mujer que, a los 61 años, demuestra que nunca es tarde para reconciliarse con la propia identidad y que la plenitud, a veces, llega vestida de libertad y de un nuevo nombre.