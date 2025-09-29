Benny Blanco comparte nuevas fotos de su boda con Selena Gomez: "Me casé con una princesa Disney"

Hay bodas que trascienden lo íntimo para convertirse en auténticos relatos de cuento, y la de Selena Gomez y Benny Blanco ya ocupa un lugar privilegiado en esa lista. Apenas un día después de la ceremonia que selló su amor, el productor musical sorprendió a millones de seguidores con una nueva galería de imágenes en Instagram, regalando a su público un vistazo más cercano de lo que ya se considera el evento romántico del año.

Mientras la cantante había publicado las primeras instantáneas el mismo sábado, Blanco decidió alargar la magia con fotografías inéditas que reflejan tanto la emoción de la celebración como la complicidad que define su relación. Entre ellas, una selfie tomada la mañana después del enlace, donde ambos aparecen abrazados, sonrientes y radiantes tras su primera noche como matrimonio. La naturalidad del gesto conquistó a los fans, que lo interpretaron como una muestra más de la autenticidad que la pareja ha mantenido desde el inicio de su historia de amor.

Lo que terminó de desatar la ternura colectiva fue la dedicatoria que acompañó la publicación: "Me casé con una princesa de Disney de la vida real", escribió Benny, haciendo de Selena la protagonista de un cuento moderno. La frase, de inmediato, se convirtió en tendencia, multiplicando las felicitaciones y reacciones de cariño que inundaron la sección de comentarios.

El encanto del segundo vestido

Más allá del romanticismo de las palabras, las imágenes compartidas revelaron detalles inéditos de la fiesta. Entre ellos, el segundo vestido de novia de Selena, un diseño elegante y sofisticado que contrastaba con el halter de Ralph Lauren elegido para la ceremonia. Esta elección doble reafirma el estilo camaleónico de la artista, capaz de pasar de lo clásico a lo contemporáneo sin perder ni un ápice de esencia.

Las joyas, otro de los elementos que acapararon miradas, añadieron el toque de brillo perfecto a la velada. Piezas delicadas y deslumbrantes que reflejaban tanto el glamour del enlace como la atención al detalle que caracterizó cada instante de la celebración.

Lejos de la ostentación, Selena respondió al romántico gesto de su esposo con una frase breve, casi susurrada, pero que condensó toda la emoción del momento: *“Te amo tanto”*. Una declaración sencilla, directa y profundamente personal, que confirmó lo que las imágenes ya dejaban entrever: que ambos atraviesan uno de los capítulos más felices de su vida.

Paris Hilton, testigo privilegiada

Las reacciones no tardaron en llegar tampoco desde el círculo de amigos y celebridades. Paris Hilton, invitada estrella de la boda, fue una de las más efusivas en celebrar la unión: *“¡Qué hermosa noche celebrando tu boda! Los amo a los dos y muy feliz por ustedes”*, escribió, sumándose a la ola de mensajes que consagraron la unión como un momento histórico en la cultura pop.

Con estas nuevas imágenes, Benny Blanco no solo compartió recuerdos, sino que confirmó la esencia de su relación con Selena Gomez: un amor que, aunque nació bajo los focos de Hollywood, se muestra cercano, tierno y sorprendentemente humano. Un verdadero cuento de hadas contemporáneo, narrado a golpe de likes y sonrisas compartidas.