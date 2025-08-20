Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo David: “No quiero que sea un niño escondido”

Hay exclusivas que no necesitan adjetivos. La revista "¡HOLA!" ha publicado las primeras fotografías de Bertín Osborne junto a David, el hijo que tuvo con Gabriela Guillén hace un año y medio. Y, aunque la expectación era máxima, lo que nos encontramos es menos un espectáculo que un gesto de sencillez: un padre con su hijo en brazos, una piscina, un caballo, un águila bautizada como Olivia y, sobre todo, la voluntad de ambos progenitores de que el pequeño no crezca bajo el estigma de "niño oculto".

"Ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida, pero el niño no tiene culpa de nada", reconoce Osborne, que atraviesa un momento vital de redefinición: entre la inminente despedida de los escenarios, nuevos proyectos televisivos y el cuidado de su empresa de alimentación. Frente al ruido mediático, el cantante insiste en la necesidad de normalizar su relación con David: "Estas fotografías son para que no sea un niño escondido. Estoy encantado de conocerlo, de compartir con él momentos. Es un amor".

El niño, la prioridad de Gabriela

Gabriela Guillén, por su parte, aparece en el reportaje con una serenidad que parece nacida de la adversidad. La ruptura con Bertín no fue fácil, pero en sus palabras late una prioridad absoluta: su hijo. Ella sabe bien lo que significa crecer sin la figura de un padre y, precisamente por eso, ha querido que David tenga la oportunidad de establecer ese vínculo desde el principio. "Antepongo a mi hijo frente a todo y todos", confiesa, dejando claro que la crianza y el bienestar del pequeño están por encima de reproches o heridas sentimentales.

En las imágenes publicadas no hay posados de familia feliz ni escenas impostadas: Bertín y Gabriela no aparecen juntos. La decisión es consciente. Evitar equívocos y "pastelones de telenovela", como él mismo lo define, es parte de ese esfuerzo por dotar de naturalidad a lo que, al fin y al cabo, es una situación tan humana como compleja.

El resultado es un testimonio gráfico y personal que, más allá de las páginas de "¡HOLA!", invita a reflexionar sobre las nuevas formas de familia, las segundas oportunidades y el sentido de responsabilidad en la madurez. Osborne, que no esconde la dificultad de criar un hijo a su edad, tampoco dramatiza: "Cuando pueda estar, estaré. Lo que no puedo es inventar una película que no existe".