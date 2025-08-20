Bertín Osborne, muy enfadado, jura que "no he cobrado nada” por su exclusiva en ‘Hola’

Bertín Osborne y Gabriela Guillén están en boca de todos. Y, como de costumbre, cuando eso sucede no suele ser para bien. Su posado conjunto acompañados de su hijo en común no ha sido recibido con el cariño que esperaban. Al tratarse de una exclusiva de la revista ‘Hola’, se presupone que se ha pagado una jugosa cuantía a los protagonistas por mostrar el rostro al descubierto de su bebé. Uno que llegó al mundo hace ahora 19 meses, con el rechazo de su padre, que decía no estar dispuesto a ejercer como tal, cuando cedió y lo reconoció como propio.

Mucho batalló para ahora posar con él en una portada del kiosco rosa defendiendo que lo hace por “normalizar la situación” con el niño. No por lo económico, a pesar de que su deuda con Hacienda se haya cifrado en 865.601 euros. Algo que han denunciado mucho en las redes sociales, pero también en los platós de televisión, poniendo en jaque al artista. Ha guardado silencio, dejando que sea Gabriela la primera en romperlo. Ella no ha querido ahondar en esta polémica, aunque explica lo feliz que está con el resultado del reportaje. No parece así con el presentador, que ha cargado duramente contra todos a golpe de comunicado.

Bertín Osborne, muy cabreado tras su exclusiva con su hijo

El también cantante ha querido frenar cuanto antes la oleada de críticas. La cosa se pone tensa y con un mosqueo monumental ha querido que se den explicaciones en su nombre. Así, desde la revista ‘Hola’ han redactado un escrito para defenderle, asegurando ahora que no ha cobrado ni un céntimo por su reportaje en exclusiva: “Sin pedir dinero y sin cobrar absolutamente nada”, alegan desde la publicación ante la polémica.

Pero también transmiten el malestar de Bertín Osborne por la fuerte repercusión que ha tenido su posado: “Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar”. Se queja además de que “no hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a ‘Hola’. No lo hubiera hecho con otros”, destaca.

Desde la revista respaldan sus palabras y subrayan que “está siendo criticado de forma injusta. El posado con su sexto hijo ha sido un gesto generoso. No pretende sacar rédito económico, sino dar normalidad a esta nueva etapa de su vida. Ni el niño está escondido, ni la relación entre padre e hijo es algo extraño, ni hay problemas con Gabriela. Todo lo contrario. Reconoce que nunca quiso ser padre de nuevo, pero lo es y tiene muy claro que ayudará a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda”, sentencian en el comunicado.