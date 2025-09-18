Bertín Osborne se pronuncia sobre su romance con Mar Flores: "Era complicado"

Las memorias de Mar Flores continúan dando de qué hablar. A lo largo de las páginas, la modelo se sincera a corazón abierto sobre los hombres de su vida. Entre ellos, Bertín Osborne, con el que mantuvo un romance que ahora ha salido a la palestra mediática. Según la madre de Carlo Costanzia, el presentador cortó su relación de manera brusca.

Bertín rompe su silencio

Tras la publicación del libro de Mar Flores, el cantante de rancheras se ha pronunciado sobre la modelo y su romance, arrojando nuevos datos sobre su relación. Tal y como ha confesado, "no me acuerdo" de cómo fue la separación porque ocurrió "hace 30 años".

Aún así, ha reconocido que “sería bastante probable" que fuese como cuenta Mar Flores la ruptura porque "yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en América y ella vivía aquí... y la verdad es que era complicado".

Portada de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores La esfera de los libros

Sobre Mar Flores y su relación, Bertín Osborne guarda un buen recuerdo. "Es una niña a la que yo adoraba y me encantaba", ha declarado sobre la modelo. "Lo que pasó, si quieres que te diga la verdad en este instante, no me acuerdo exactamente cómo fue... pero, de alguna manera, tuvo que ser estando yo en América", ha explicado sobre su relación.

Sin intención de leer el libro

Aunque apoya que Mar Flores haya dado un paso al frente y se haya atrevido a escribir sus memorias, Bertín Osborne no tiene intención de leerlas. No sé cómo lo ha hecho, ni las he leído, ni probablemente las vaya a leer, pero... esas cosas, yo no las haría", ha finalizado sobre el asunto.