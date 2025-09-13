Bertín Osborne y sus memorias: qué opina su hija Eugenia

Isabel Preysler, Bárbara Rey, Mar Flores o Miguel Bosé. Son algunos de los famosos que han aprovechado el tirón editorial de las memorias para contar sus historias. Viendo el impacto mediático, es fácil imaginar cómo seria una autobiografía de Bertín Osborne. Los medios ya fantasean con ello y cuando se le ha preguntado este sábado a su hija Eugenia, esta no ha dudado su respuesta: "Ha tenido una vida superinteresante, con muchísimas anécdotas, con historias increíbles, pero de historia contemporánea, del mundo, con personajes como Chaves, Pablo Escobar, Frank Sinatra, historias que tiene que contar y que no se pueden quedar en el olvido".

Bertín Osborne en 'El Hormiguero' Atresmedia

Carismático, de origen aristocrático, curtido en amores y también dolores y con una carrera profesional exitosa a nivel internacional, su vida necesitaría varios tomos. De hecho, desde hace décadas, el interés público por su intimidad ha ido creciendo. Un libro sería muy bien recibido por el público. Su relato desvelaría detalles inéditos de su paso por la música y la televisión, de sus viajes y, por supuesto, de sus vivencias personales, familiares y sentimentales.

Entender sus luchas

Teniendo en cuenta su personalidad, no dudaríamos de su autenticidad e implicación a la hora de relatar su historia personal e incluso de promocionar las memorias una vez publicadas, lo que garantizaría un éxito comercial. De paso, ayudaría a empatizar con el cantante, tantas veces objeto de crítica, y a entender sus luchas y vulnerabilidades.

Bertín Osborne es un cantante de renombre internacional que comenzó su carrera en la música en la década de 1970 y logró éxito con canciones emblemáticas como "Amor Mediterráneo" y "Tú, solo tú". Además, tiene una sólida carrera como presentador de televisión, con programas como "Mi casa es la tuya", un espacio de entrevistas con numerosas figuras de diferentes ámbitos que le dio una nueva dimensión de popularidad y cariño del público.

Isabel Díaz Ayuso y Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' Telecinco

Su reciente portada en la revista “¡Hola!”, posando con el hijo en común que tuvo con Gabriela Guillén, generó una ola de comentarios, la mayoría negativos, a los que el cantante está acostumbrado. Eugenia no ha querido valorar su decisión, pues asegura que se trata de una cuestión “muy personal”. Lo que sí ha dejado claro es que, como padre y abuelo, no hay nada que objetar. La relación con sus nietos es "buenísima": "Lo adoran y mi padre es un abuelo que se tira a la piscina con ellos a jugar, que los monta a caballo y que se los lleva a dar un paseo en coche".