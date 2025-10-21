Bigote Arrocet, pillado en el Caribe con una joven 35 años menor y presumiendo de abdominales

Edmundo Arrocet, popularmente conocido como ‘Bigote’, no es el hombre que recordábamos. Durante sus años como pareja de María Teresa Campos se ganó la simpatía del público y se hizo con un destacado hueco en la crónica social y los platós de televisión. Después llegó su salto a los realities y su ruptura sentimental de la presentadora, que dio paso a críticas, reproches y ataques injustificados que le hicieron perder el favor del público. Cada vez que aparecía era para llevar la guerra al clan Campos, por lo que poco a poco ha ido desapareciendo de la esfera pública española.

Pero no del todo. Y es que este martes ha reaparecido, con la promesa de hacer mucho ruido en el kiosco rosa. Se trata de un adelanto de la revista ‘Lecturas’, que muestra fotografías en exclusiva del cómico chileno junto a un nuevo amor, mucho más joven que él. Esto no es lo único que ha llamado la atención del equipo de ‘El tiempo justo’ mientras analiza la instantánea que prueba su romance. Su cuerpo, mucho más musculado y donde los abdominales son protagonistas, han sido motivo de debate en plató.

El cuerpo de Bigote al estrenar nuevo amor

El humorista y empresario se ha regalado unas vacaciones en un archipiélago caribeño. Allí le estaban esperando unos paparazzi que le han inmortalizado en muy buena compañía, pero también en buenísima forma. A sus 75 años es dueño de un cuerpo trabajado con esmero en el gimnasio o con una estricta rutina de ejercicios, pero también con una cuidada alimentación. Si no es difícil explicar cómo han aparecido en su vientre esos abdominales de acero que, para algunos ya, podría tratarse de magia de la medicina estética. Quizá hable la envidia.

Edmundo Arrocet y su nuevo amor en la portada de Lecturas El tiempo justo

Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’ que publica las fotografías, explica cómo ha surgido el amor entre Bigote y su joven acompañante. “Es una historia de amor preciosa. El acudió a unas jornadas sobre sostenibilidad, que sabéis que él se dedica a cuestiones de energías renovables. Y ella es una profesora de yoga y pilates, que le dio unas clases en la playa”. Estas son las imágenes que conforman el reportaje fotográfico en el que el cómico apuesta todo al amarillo, desde su bañador slip, hasta su camisa a juego.

La nueva ilusión de Edmundo ha sido identificada como una joven de 39 años. Dicen que ha surgido la chispa del amor de manera casual con unas idílicas playas como telón de fondo. La edad no es un obstáculo, tampoco que la joven sea menor que alguno de sus hijos. Ya presumen de idílica unión, entre besos, carantoñas y juegos en las playas del Caribe. Tan bonito es todo, que Joaquín Prat le parece todo muy sospechoso y plantea la posibilidad de que sea un “montajazo”. El director no niega que pueda ser un montaje, pero defiende la importancia y la espectacularidad del reportaje.