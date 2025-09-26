Blanca Llandres, una despedida de soltera con sabor a Guadalquivir antes de su boda con Alberto Herrera

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 18 de octubre, Alberto Herrera y Blanca Llandresse darán el "sí, quiero" en una ceremonia religiosa en la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda. A menos de un mes del gran día, la futura novia ha disfrutado de una despedida de soltera muy especial: una cena íntima a orillas del Guadalquivir, con la Torre del Oro como testigo y rodeada de sus mujeres más cercanas.

La velada reunió a la madre de la novia, Blanca Pareja Zabala; a sus primas, Lourdes y Sibi Montes; a su tía Lourdes Parejo Zabala, y a Pilar Parejo Zabala, esposa de José Manuel Soto. Juntas celebraron una noche serena bajo las estrellas, en la que no faltaron risas, confidencias y fotografías compartidas en redes sociales que inmortalizaron el atardecer sevillano y la larga sobremesa que se prolongó hasta la madrugada.

No ha sido la única despedida para Blanca, que en estas semanas previas a la boda ha organizado varios planes adaptados a su embarazo. El fin de semana pasado, cuatro amigas la sorprendieron con una sesión de cerámica, un recuerdo artesanal que conserva la esencia de los momentos sencillos y emotivos. Aunque en otras circunstancias podría haber celebrado su despedida con más intensidad, lo cierto es que la psicóloga vive un instante vital tan pleno que no cambiaría nada: al esperado enlace se suma la llegada de su primer hijo con Alberto, noticia que la familia comunicó con ilusión a principios de septiembre. Fue su madre quien reveló la sorpresa con una ecografía compartida en Instagram y una frase cargada de emoción: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida".

La historia de amor entre Blanca ha sido breve, pero intensa. Tras poco más de nueve meses de relación, el locutor de COPE sorprendió a su pareja con una romántica pedida en La Toscana, escenario idílico de un viaje estival. La novia compartió entonces un mensaje que anticipaba lo que estaba por venir: "Un fin de semana para recordar el resto de nuestras vidas".

En pocos días, todo quedará sellado con una boda que promete ser uno de los grandes eventos sociales del otoño andaluz. El vestido llevará la firma de Nicolás Montenegro, acompañado por joyas de Crusset, la firma de Rocío Crusset, hermana del novio. Con apellidos ilustres, raíces culturales profundas y un entorno social influyente, la cita en Sanlúcar se perfila como un auténtico escaparate en el que la emoción personal y el brillo público caminarán de la mano.