La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se fija al fin en el calendario

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguezestá llamada a ser la boda del siglo. Con perdón de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que se gastaron más de 10 millones de euros en su enlace en Venecia y que acaparó todas las miradas de todo el planeta. La del futbolista luso y la influencer española ya comienza a generar el interés de todos, poniéndose el foco en cada detalle que ha trascendido de sus planes de acercarse al altar, así como también en las incógnitas que aún quedan sobre el enlace. Que son muchas.

La bomba estalló la semana pasada cuando Georgina Rodríguez compartió una fotografía de su mano izquierda en su perfil de Instagram. No era la mano en sí lo que causó revuelo, sino el pedrusco que brillaba sobre su dedo anular y que la reconocía como una mujer comprometida, después de que su amado hincase rodilla derecha en el suelo y le pidiese matrimonio: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, respondió ella al ver semejante joya, valorada en seis millones de euros y cuyo peso amenaza con crearle una contractura muscular.

¿Cuándo se casan Georgina y Cristiano?

Después de analizarse en profundidad el anillo de pedida y los nueve años de relación del futbolista y la influencer, toca mirar al futuro. Y es aquí donde surgen infinidad de incógnitas al pensar en su enlace. ¿Cómo será el vestido elegido por la novia para dar el ‘sí, quiero’? ¿Cuántos vestidos lucirá en realidad? ¿Cuántos invitados tendrá el que se espera que sea el enlace del siglo? ¿Invitará Georgina a su familia, esa que tanto quebradero de cabeza le ha dado? ¿Qué comerán? ¿Dónde tendrá lugar la boda? Y, sobre todo, ¿cuándo tienen pensado convertirse en marido y mujer?

Comienzan a barajarse algunas fechas para emplazar en el calendario la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Los protagonistas por ahora no han hablado oficialmente de un día en concreto y tampoco en qué temporada desean intercambiar alianzas. Es por eso que toca echar cuentas, como así ha hecho el periodista Alberto Guzmán desde RTVE. Y es que el día elegido dependerá en exclusiva del calendario oficial del futbolista: “Es muy probable que sea después del 19 de julio de 2016, que es cuando termina el Mundial de fútbol”, asegura el colaborador, que promete que “quiere jugar con 41 años y despedirse del mundo del fútbol por todo lo alto”.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo La Razon La Razón

Pero Guzmán no solo ha desvelado cuándo planean Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo pronunciar sus votos y jurarse amor eterno. También ha tenido constancia de que el jugador le ha regalado mucho más que un anillo de compromiso de seis millones de euros a su amada para convencerla de que se case con él. No sabemos si era necesario añadir más lujo al lote, pero él quiso asegurarse el ‘sí, quiero’ y además de la alianza, le entregó “un Porsche, dos relojes valorados en más de 50.000 euros y ropa de dos diseñadores muy conocidos por más de 30.000 euros”. Al final la convenció y terminó por ceder y decir “vale venga, sí, nos casamos”. Quizá con más romanticismo y emoción.