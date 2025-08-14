El bonito homenaje de Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina a su madre, Sandra Domecq, en el aniversario de su muerte

Este 13 de agosto se alcanzó el 21º aniversario de la muerte de Sandra Domecq, la exmujer de Bertín Osborne con la que tuvo cuatro hijos: Alejandra, Claudia, Eugenia y Cristian, que falleció poco después de nacer. Además, tuvo otra hija, Ana Cristina Portillo, fruto de su relación posterior con Fernando Portillo.

Tras separarse de Osborne, llevó una vida tan discreta y alejada del foco como su posición social le permitía, hasta que en 2003 acaparó titulares por una razón que jamás habría imaginado. Ese mismo año fue diagnosticada de leucemia, enfermedad contra la que luchó durante varios meses hasta fallecer el 13 de agosto de 2004 en Sevilla, dejando tras de sí un legado de fortaleza, elegancia y una profunda unión familiar.

Más de veinte años después, sus hijas la recuerdan con sentidos homenajes en redes sociales, compartiendo imágenes inéditas y mensajes que ponen de manifiesto lo presente que su madre sigue estando en sus vidas y su recuerdo.

“Siempre en mi mente y mi corazón! 21 años. Te quiero mamá”, dice Eugenia Osborne junto a una fotografía en la que Sandra aparece de muy joven, sujetándola en brazos cuando solo era un bebé. Claudia Osborne, por su parte, ha sido más parca en palabras. “Mami”, ha comentado sobre una imagen en la que también aparece cuando era pequeña, al lado de la mujer que le dio la vida.

La mayor de todas, Alejandra, destaca lo “cerquita” que todavía siente a su madre a pesar de que han pasado “21 años ya”, y la recuerda con una bonita imagen en la que Sandra aparece con una corona de flores, y en la que el parecido con sus cuatro hijas se hace evidente.

Ana Cristina, la pequeña de la familia, ha sido la que más se ha extendido a la hora de recordar a su madre: “Me encanta seguir encontrando fotos que no he visto nunca. 21 años y sigo sintiendo que fue hace nada. A veces me agota seguir sintiéndome así. Gracias por hacer que nos reunamos todos los años, en familia, en Jerez, en nuestra casa. Gracias por tu ejemplo. Siempre te echamos de menos”.

Efectivamente, las cuatro hermanas se han reunido sobre una mesa repleta de comida para recordar y homenajear a su madre como a ella le habría gustado: juntas, en familia y brindando por los buenos momentos con una buena copa de Jerez: “Celebrándote, mamá”.