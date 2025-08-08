Borja Sémper reaparece de vacaciones en Cádiz con Bárbara Goenaga tras anunciar su cáncer

El pasado 14 de julio, Borja Sémper anunciaba su diagnóstico de cáncer. El portavoz nacional del Partido Popular compartía la noticia para anunciar que deberá centrarse en recuperar la salud, aparcando por ello sus compromisos políticos. “Hace unos días, en el contexto de un chequeo, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente”. Detallaba que “el tumor está en una fase muy primigenia y la expectativa médica es razonable”, pero ahora sus esfuerzos están “encaminados en curarme”.

El político quería mostrar optimismo y entendía su revés médico como “una suerte, dentro de la inmensa jodienda que significa”, pues el diagnóstico fue primario y puede iniciar cuanto antes el tratamiento. “Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar una recuperación y mi curación”, remataba el marido de Bárbara Goenaga, con la que ha hecho las maletas para emplazar su lucha en un paisaje idílico del sur peninsular. Como muchos famosos en estos días veraniegos, ha confiado su descanso estival en las playas de Cádiz, desde donde ha vuelto a dar señales y desde donde ha vuelto a recibir el cariño de sus fieles.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga, vacaciones en Cádiz

El político ha reaparecido en sus redes sociales desde un enclave idílico, con el paisaje gaditano como telón de fondo. Estas serán unas vacaciones atípicas para él y sus seres queridos, preocupados por su salud y volcados en aprovechar cada instante para hacerlo único e inolvidable. En esa tarea se encuentra especialmente su mujer, Bárbara Goenaga, que en estos momentos más aún se ha convertido en su principal pilar y gran apoyo.

“Unos días de Cádiz para recuperar energía. Cádiz siempre es una buena idea”, apuntaba Borja Sémper en una publicación de Instagram en la que el matrimonio posa mirando a cámara. Se trata de un vídeo que pronto se ha convertido en contenedor de cientos de mensajes de ánimo y buenos deseos. No solo de recuperación de su cáncer, sino también para que exprima al máximo sus vacaciones en las playas gaditanas, como así lleva haciendo desde hace una semana, como ha desvelado también la propia actriz en sus perfiles públicos.

Fue precisamente su esposa quien le animó a someterse a una batería de pruebas, que dieron como resultado un diagnóstico prematuro. Gracias a esto podrá iniciar el tratamiento correspondiente para lograr sanar. Juntos, con la inestimable ayuda de sus hijos y demás seres queridos, reman en la misma dirección, mientras atesoran preciosos momentos desde Cádiz. Algo que viven en la intimidad, aunque abriendo pequeñas ventanas al mundo desde las redes sociales. Así hizo Goenaga para presumir de un espectacular atardecer desde una duna de la playa, mientras lidiaba con el viento que competía por el protagonismo.