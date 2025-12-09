Borja Sémper, renacer en marcha: la victoria íntima del político que vuelve a sonreír

A veces, la vida se detiene con una brusquedad que ningún político, por muy acostumbrado que esté a la presión pública, puede anticipar. Y, sin embargo, también es capaz de reanudarse con pequeños gestos que contienen una fuerza inesperada. Borja Sémper lo demostró este lunes, poco después de las cinco de la tarde, al compartir una imagen que resume, mejor que cualquier palabra, el instante preciso en el que la esperanza empieza a abrirse paso. "Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia", escribía. Una frase sencilla, casi técnica, que sin embargo resonaba como un enorme suspiro colectivo.

En esa fotografía tomada en el ascensor, Sémper mostraba los primeros signos de recuperación: el cabello empezando a brotar, la expresión serena, una media sonrisa que parecía recordarnos que, incluso en mitad de la tormenta, la vida se abre camino. "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante", añadía. Y la imagen confirmaba sus palabras.

Agradecimiento en redes

El portavoz nacional del PP concluía con un agradecimiento que delataba la magnitud de lo recibido: "Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!". Desde que el pasado 14 de julio, en la sede de Génova, anunció que padecía un tumor, las muestras de apoyo no han cesado de llegar de todos los rincones del país. Aquel día, en una comparecencia que nadie imaginaba, Sémper comunicó que se apartaba temporalmente de la vida pública para iniciar un tratamiento del que, afortunadamente, hoy empieza a vislumbrarse la luz.

En este proceso, su compañera de vida, la actriz Bárbara Goenaga, ha sido su pilar más firme. Madre de sus dos hijos pequeños -Telmo, nacido en 2016, y Eliot, en 2018- y figura habitual del cine y la televisión española, Goenaga ha acompañado a Sémper en cada desplazamiento, en cada cita médica, en cada día difícil. Incluso en sus actualizaciones públicas, la actriz ha mostrado con honestidad cómo este periodo ha sido "durísimo", aunque sin perder nunca el norte: "La realidad es que va muy bien", declaró recientemente en un vídeo compartido con sus seguidores.

Goenaga hablaba de un proceso complicado, pero también de un progreso evidente. "Ya está todo prácticamente perfecto", celebraba, aunque sin caer en triunfalismos. Y añadía, con una sonrisa que muchos interpretaron como un presagio de buenas noticias: "Pronto saldrá ya con su pelazo y volveremos a la normalidad".

La historia de la pareja envuelve esta recuperación en un aura de íntima fortaleza. Juntos han formado una familia que hoy se demuestra esencial: además de sus hijos en común, Sémper es padre de Pablo, fruto de su primer matrimonio, mientras que Goenaga tiene a Arán, de una relación anterior. En estos meses, esa familia ampliada ha sido el refugio desde el cual el político ha podido sostenerse.