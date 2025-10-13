La bronca de Carlota Corredera a Terelu Campos a costa de Rocío Carrasco: "¿Hay maltratadas de primera y de segunda?"

“Maldita la hora”, pensará Terelu Campos sobre la fotografía que se tomó junto a Alejandra Rubio, Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia hijo el día de su cumpleaños. Una imagen que muchos -incluida la propia modelo- entendieron como un ataque a Mar Flores, como un posicionamiento público al lado del italiano al que acusa en sus memorias, “Mar en calma” de haberla maltratado en sus años de matrimonio.

Terelu Campos se defiende asegurando que no tiene ningún problema con Carlo Costanzia padre, que incluso se lleva bien con él y que lo que pasara “hace treinta años” con Mar Flores no tiene nada que ver con ella ni con su hija, Alejandra Rubio.

Aunque la postura de Terelu Campos es complicada, puesto que señalar públicamente a Carlo padre por lo que supuestamente hizo a Mar Flores iría en contra de su hija, su argumento a la hora de excusar su cercanía al italiano ha molestado sobremanera a Carlota Corredera.

Las dos son amigas de Rocío Carrasco, otra mujer que ha denunciado haber sufrido malos tratos de Antonio David cuando estuvieron casados, hace también treinta años. Un caso sobre el que Campos siempre se ha pronunciado a favor de la hija de Rocío Jurado y que Carlota Corredera ha vuelto a poner sobre la mesa para reflejar la contradicción en la que ha caído Terelu.

Rocío Carrasco y Terelu Campos Gtres

“Quiero decirle algo a Terelu, que lo llevo pensando unos días. El otro día dijiste que ni tu hija ni tú tenéis nada que ver con lo que pasó hace 30 años. ¿Qué significa eso, Terelu? ¿Que te da exactamente igual si Mar Flores fue una mujer maltratada? ¿Queremos borrar el dolor de las mujeres? ¿Borramos los delitos? ¿Qué hacemos con las mujeres a las que maltrataron hace 30 años? ¿Les decimos que su dolor ha prescrito? ¿Qué hacemos con las amigas que tú tienes que fueron maltratadas hace 30 años? ¿O es que hay mujeres maltratadas de primera y de segunda? Es muy peligroso ese discurso, de verdad”, ha espetado la que fuera presentadora de “Sálvame” en el programa “No somos nadie”.

Una clara alusión a Rocío Carrasco y a su historia con Antonio David Flores, al que Terelu Campos no ha dudado en señalar públicamente como maltratador.

Además, Corredera ha desvelado que Rocío Carrasco regresará a escena el próximo 20 de octubre tras un tiempo alejada de la opinión pública, un momento que podría aprovechar para contestar a Terelu Campos.