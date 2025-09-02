Brooklyn Beckham, ¿el Meghan Markle de la generación Z?

En la era de las redes sociales, basta una cucharada de mermelada para encender una tormenta digital. Que se lo digan a Brooklyn Beckham, el primogénito de David y Victoria, a quien los internautas han apodado con sorna "Meghan 2.0" tras compartir un vídeo en Instagram preparando mermelada de fresa. Lo que parecía un inocente tutorial gastronómico pronto se convirtió en combustible para los tabloides y las redes, que vieron en ese tarro dulce un nuevo capítulo en la vida de un joven cada vez más comparado con la duquesa de Sussex.

La conexión no es tan descabellada como parece. La mermelada de fresa es precisamente el producto estrella con el que Meghan Markle inauguró su firma American Riviera Orchard, rebautizada después como As Ever. A ella se sumó hace poco una mermelada de frambuesa, vendida por 6,5 libras el tarro. Brooklyn, por su parte, no es ajeno al mundo de la cocina: desde 2021 comercializa su propia línea de salsas picantes, Cloud23, y presentó su serie digital Cocinando con Brooklyn, que pretendía consagrarle como chef millennial.

Pero el público no siempre ha sido benevolente. Sus recetas -desde carbonaras con guanciale chamuscado hasta pastas con tomate criticadas como "cantimploras de lujo"- han sido objeto de burlas constantes. Algunos seguidores le han reprochado "vivir de hobbies" y le han instado a "buscar un trabajo real". Críticas que recuerdan, inevitablemente, al escrutinio feroz que Meghan Markle ha recibido desde que dejó atrás su vida en palacio para reinventarse en California.

El paralelismo, sin embargo, va más allá de la cocina. Según informaciones publicadas en la prensa británica, Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, han estrechado lazos con Harry y Meghan, dos matrimonios marcados por tensiones familiares y un aura de celebridad global. En mayo, la ausencia de Brooklyn en el 50.º cumpleaños de su padre alimentó las especulaciones sobre un distanciamiento con el clan Beckham. Una brecha que, aseguran algunas fuentes, habría reforzado la empatía de los Sussex, especialmente de Harry, quien le habría ofrecido su “apoyo incondicional”.

Meghan y Nicola, mientras tanto, también habrían encontrado puntos en común. Ambas han sido señaladas de "desintegrar" las familias de sus maridos, soportando titulares despiadados y juicios mediáticos. En ese espejo, Brooklyn no sería tanto una imitación de Meghan como un reflejo generacional: un joven que, nacido bajo el foco, intenta encontrar su camino entre pasiones personales y la presión de un apellido omnipresente.

David, Victoria y Brooklyn Beckham Gtres

Las reacciones a su última publicación, sin embargo, no han tenido piedad. "Llama a tus padres", le pedían algunos de sus 16 millones de seguidores. Otros preguntaban directamente: "¿Cómo está tu familia?". La ironía de la comparación con Meghan no hace sino subrayar la narrativa de división y ruptura: del "Megxit" real al bautizado por algunos como "Beckxit".

Entre mermeladas caseras, salsas picantes y cenas privadas en Montecito, el futuro de Brooklyn Beckham parece oscilar entre la búsqueda de autenticidad y el riesgo de convertirse en caricatura de sí mismo. Lo cierto es que, con cada gesto, alimenta la pregunta que fascina a medios y seguidores: ¿es Brooklyn simplemente un joven explorando su vocación, o está destinado a ser el "nuevo Meghan" en la saga inacabable de los Beckham?