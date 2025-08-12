Brooklyn responde con su artillería más pesada a Victoria y David Beckham: "Ha sido desgarrador. Sus abuelos también están devastados"

Durante más de dos décadas, los Beckham han encarnado a la perfección el ideal de la familia británica de ensueño: impecables, fotogénicos, con un estilo inconfundible, una fortuna bien consolidada y, sobre todo, una aparente unión inquebrantable. En las alfombras rojas, en los palcos de los estadios o navegando por aguas turquesas, su imagen parecía sacada de un editorial de lujo. Sin embargo, en los últimos meses, la postal perfecta ha comenzado a agrietarse. Lo que antes era un sólido bloque familiar se ha dividido en dos frentes: de un lado, Victoria y David, junto a tres de sus hijos -Romeo, Cruz y la pequeña Harper-; del otro, el primogénito Brooklyn, inseparable de su esposa, la heredera estadounidense Nicola Peltz.

La brecha se hizo más evidente a principios de la semana pasada, cuando se filtró que Brooklyn y Nicola habían renovado sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima y muy cuidada, reservada para un círculo reducido de familiares y amigos muy cercanos. Entre los asistentes, brillaron por su ausencia todos los Beckham. Según contó una fuente a la revista People, el objetivo de la celebración era “honrar el amor y el compromiso que han construido juntos y crear un recuerdo que permanecerá para siempre”. Un recuerdo que, significativamente, no incluyó a los padres y hermanos de Brooklyn.

Mientras tanto, el núcleo Beckham optó por exhibir sus propias estampas idílicas: vacaciones familiares surcando el Mediterráneo, sonrisas al atardecer y juegos en cubierta con Romeo, Cruz y Harper. Las publicaciones, perfectamente curadas, parecían transmitir un mensaje subliminal: “Mira lo que te estás perdiendo, Brooklyn”. Para algunos, era un gesto de nostalgia; para otros, un guiño estratégico de unos padres decididos a tender puentes con su hijo mayor.

Brooklyn, sin embargo, no se quedó atrás en esta silenciosa guerra de imágenes. Su respuesta fue compartir románticas instantáneas de la renovación de votos, que más que una sencilla ceremonia evocaban el glamour de una segunda boda. Ella, radiante en un vestido de novia de inspiración contemporánea; él, impecable en un traje a medida; todo enmarcado en un entorno de ensueño. Entre los presentes, la familia Peltz al completo… y la inconfundible ausencia de cualquier Beckham. El mensaje implícito parecía claro: “Esto es lo que os perdisteis”.

Fuentes cercanas a la familia aseguran al diario “The Sun” que este golpe ha sido “desgarrador” para toda la familia, sobre todo para el exfutbolista: “Ha sido el último revés para ellos. Ver a Nelson (el padre de Nicola) desempeñando un papel tan importante en la ceremonia fue desgarrador, especialmente para David. Ningún miembro de la familia, compuesta por más de 30 personas, sabía de la boda ni estaba invitado. Sus abuelos también están devastados porque Brooklyn siempre ha estado muy unido a ellos”.

No es la primera vez que un evento familiar revela el distanciamiento. El pasado mayo, David Beckham cumplió 50 años y lo celebró con varias fiestas memorables, ninguna de las cuales contó con la presencia de Brooklyn y Nicola. Para el exfutbolista y su esposa, el vacío duele, pero la esperanza no se pierde. Siguen dejándole “me gusta” en Instagram, lo mencionan con cariño y evitan declaraciones públicas incendiarias. Aunque hay un detalle que pocos pasan por alto: Victoria nunca interactúa con las publicaciones en las que aparece su nuera. Y en el tablero de esta partida familiar, esa ausencia de clics podría ser la jugada más reveladora de todas.