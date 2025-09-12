Brooks Nader salía a la vez con Alcaraz y Sinner durante el US Open

Tras ganar hace unos días el US Open que se disputaba en Nueva York, se confirman los rumores de que Carlos Alcaraz (22 años) estaría saliendo con la modelo estadounidense Brooks Nader (28). La encargada de hacer público el romance ha sido la hermana de la protagonista de esta historia de amor, Grace Ann Nader, que en una entrevista con «E!News» aseguraba que «los rumores son ciertos». Sin embargo, aclaró con humor que «salir con alguien es un término muy impreciso», y añadió que el tenista español era sin duda «el hombre del momento». Grace también reveló que al murciano incluso le han presentado ya a sus otras dos hermanas, Mary Holland (26 años) y Sarah Jane (23), y aunque ella aún no ha tenido la oportunidad de encontrarse en persona con Alcaraz, «se muere por conocerle» porque, en sus propias palabras, es «un bombón».

La joven que le ha robado el corazón a uno de los deportistas más famosos de nuestro país nació en Baton Rouge, Luisiana, y es de ascendencia libanesa. Brooks estuvo casada hasta 2024 con el tenista Billy Haire, 11 años mayor que ella. Su salto a la esfera pública en EE UU llegó en 2019, tras proclamarse ganadora del Swim Search, un concurso de modelos emergentes organizado por «Sports Illustrated». Aquel triunfo le abrió las puertas de una carrera que no ha dejado de crecer, tanto en el mundo de la moda como en los medios de comunicación y las redes sociales. Con todo, su popularidad global alcanzó un nuevo nivel durante un breve noviazgo en 2024 con Constantino Alexios de Grecia, hijo de los príncipes Pablo y Marie-Chantal de Grecia, miembros de una de las casas reales más reconocidas de Europa. Ambos asistieron juntos al enlace de Olivia Culpo, Miss Universo 2012, con el jugador de la NFL Christian McCaffrey, lo que alimentó inmediatamente los titulares de la Prensa del couché.

Un novio real

El romance con Constantino Alexios fue corto, pero intenso, y situó a Brooks en el foco mediático de una manera diferente. Pasó de ser vista como una modelo en ascenso a convertirse en «la nueva novia real» que acompañaba a uno de los jóvenes solteros más cotizados de la aristocracia europea. La pareja fue fotografiada en varios eventos, lo que generó miles de comentarios en redes sociales y artículos en medios especializados en realeza. Aunque la relación no prosperó, ayudó a que Brooks consolidara su imagen pública y aumentara su proyección internacional. La historia, que no pasó de unos pocos meses, sirvió para que el nombre de Brooks apareciera vinculado al glamour y a la realeza, un aura que todavía la acompaña y que ha generado curiosidad ahora que se la relaciona con Carlos.

Los príncipes Aquiles y Constantino Alexios de Grecia Redes sociales

En los últimos años, la modelo ha estado rodeada de rumores amorosos. Mantuvo una relación confirmada fue con el bailarín y coreógrafo ruso Gleb Svchenki. Se conocieron en septiembre de 2024 durante el programa de televisión «Dancing with the Stars» («Bailando con las estrellas»), donde sorprendió por su soltura y carisma. La historia de amor, sin embargo, duró poco y terminó en abril de 2025 en medio de rumores de infidelidad por parte de él.

Alcaraz, "buscando a alguien"

Sobre Alcaraz también ha habido especulaciones en el plano sentimental. El murciano, muy discreto con su vida privada, ha sido relacionado en el pasado con la tenista británica Emma Raducanu. En una entrevista al «Sunday Times» el pasado mes de julio, confesaba que seguía soltero: «Estoy buscando a alguien», declaró entonces, y añadió: «Como tenista puede ser difícil encontrar la persona ideal porque uno está viajando constantemente». Aquellas palabras, leídas hoy, parecen confirmar que la relación con la modelo norteamericana debe ser bastante reciente.

Alcaraz supera los 53 millones de dólares en premios con los cinco del Abierto de EEUU Angel Colmenares Agencia EFE

El pasado agosto, en una entrevista con la revista «Us Weekly» que le dedicaba su portada, Brooks bromeaba con que «la gente se sorprenderá de cómo no me tomo la vida demasiado en serio… y quizá también de lo psicótica y tonta que soy». Lejos de las poses rígidas de la moda, se mostró divertida, espontánea y con ganas de romper moldes.

Brooks cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, y a pesar de su juventud, ha emprendido varios proyectos empresariales: una línea de joyas y su propia marca de decoración para el hogar, Home By BN.

Brooks, a dos bandas

Ahora, una fuente del medio estadounidense «Page Six» asegura que Nader salió con Alcaraz y Sinner a la vez durante el US Open. Una pista que ya arrojó la hermana de la modelo cuando aseguró que Brooks estaba buscando pareja en «todos los campos y canchas», a excepción de los de la NBA. El portal americano bromea y compara el triángulo amoroso con la película «Challengers» de Zendaya, en la que una exestrella del tenis convertida en entrenadora idea un plan para ayudar a su esposo Art a recuperar su forma compitiendo en un torneo, pero todo se complica cuando tiene que enfrentarse a su ex-novio Patrick, antiguo mejor amigo de Art, reactivando tensiones, celos y pasados compartidos.

Nader viendo el partido de Alcaraz y Sinner en el US Open Gtres

La realidad es que Alcaraz ha vuelto a su Murcia natal y parece más preocupado en pasar tiempo con los suyos que en su romance, si es que llegó a tal, con Nader. El tenista, además, ha aprovechado para cambiar de look y ponerse en manos de Víctor Martínez, su peluquero de toda la vida de, quien ya avisó hace unos meses a LA RAZÓN que le gustaría hacerle algo rompedor, tiñéndole de rubio o rapándole el cabello. «Sería una locura», dijo entonces. El estilista no se conformó con una de las dos opciones y optó por las dos al mismo tiempo, confiriendo al tenista un llamativo cambio de imagen que ha dado la vuelta al mundo. Medios de todo el globo se preguntan quién es el peluquero del murciano y la repercusión ha sido tanta que ahora cuenta con su propio representante e incluso cobra por hacer entrevistas.