La cantante Gisela habla de su separación: "Hay días mejores, días peores"

Gisela Lladó (Barcelona, 1979) no vive su mejor momento personal después de la separación de José Ángel Ortega, el padre de su hijo. Fue este verano cuando saltó la noticia de su ruptura: "Siempre seremos una familia, pese a nuestra separación como pareja", escribió en sus redes sociales.

Alejada del foco mediático, hemos sabido de ella a través de sus redes sociales, a pesar de que no desvela demasiados detalles sobre su vida privada. Este fin de semana, ha reaparecido en público y no ha podido evitar que los reporteros se interesen por cómo se encuentra. "Como todas las personas que pasan por un momento así… hay momentos mejores, días mejores, días peores, pero adaptándome a la nueva situación y poco a poco porque al final hay que fluir, hay que adaptarse y llevarlo de la mejor manera posible, sobre todo con respeto y con cariño", respondió ante las cámaras de Europa Press.

En cuanto a una posibilidad de reconciliación, la artista asegura que ahora es muy reciente todo. "No te podría contestar a eso. La vida da muchas vueltas, pero de momento lo que hay que hacer es encontrar la paz, la estabilidad y a partir de ahí, pues ya se verá".

La crianza, su prioridad

Ahora su principal preocupación es su hijo Indiana. Ser madre siempre fue uno de los sueños de Gisela. Le costó, como contó en el programa "Y ahora Sonsoles", cinco años de dura lucha. Por fin lo consiguió a los 45. "Cuando te pones, no siempre viene cuando tú quieres", confesó. Tuvo que pasar por “quirófanos, dolores y operaciones”. "Lloré muchísimo porque es algo irremplazable, el vacío que te va a llegar es muy difícil de gestionar si no puedes ser madre".

La cantante se hizo popular tras participar en la primera edición del programa Operación Triunfo en 2001, donde se destacó por su voz y su carácter disciplinado. Desde entonces, ha desarrollado una exitosa carrera tanto en la música pop como en el ámbito del doblaje y los musicales. Ha sido la voz en castellano de canciones principales de diversas películas de Disney, incluida la interpretación de Elsa en "Frozen".

Conoció José Ángel Ortega, fotógrafo, durante la grabación de un videoclip en 2012. Sin embargo, no fue hasta tres años después, en 2015, cuando se animaron a tener su primera cita. La pareja hizo pública su relación en 2016 y estuvieron juntos más de una década antes de poner fin a su matrimonio en 2025.