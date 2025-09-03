Cardi B, absuelta de la demanda de agresión que amenazaba con 24 millones de dólares

Después de siete años de incertidumbre y titulares polémicos, Cardi B puede respirar aliviada. Un juez de California ha desestimado la demanda civil de agresión presentada por Emani Ellis, una exguardia de seguridad que reclamaba una indemnización de 24 millones de dólares. El caso, originado en 2018, giraba en torno a un incidente ocurrido en un pasillo de un consultorio médico en Beverly Hills, donde, según Ellis, la rapera la habría arañado y escupido, provocándole heridas en el rostro que, según la demanda, requirieron cirugía plástica.

En este momento, Cardi B estaba embarazada y se dirigía a su obstetra. Desde el inicio negó categóricamente las acusaciones. La demanda solicitaba compensaciones punitivas y otros daños, incluyendo gastos médicos, pero la artista nunca reconoció la veracidad de los hechos, calificando el caso de "frívolo".

Durante el juicio, que se prolongó varios días, Cardi B testificó durante dos jornadas completas. A la salida del tribunal, un visible suspiro de alivio acompañó sus palabras: agradeció a sus abogados, a los miembros del jurado y a sus seguidores por el apoyo recibido. También expresó su pesar por haberse perdido el primer día de clases de sus hijos debido al juicio. "No estoy bromeando en absoluto. Aunque esté en mi lecho de muerte, lo juro por Dios que jamás toqué a esa mujer", aseguró la intérprete de "Up" frente a los reporteros.

Entre risas y gestos de cansancio, Cardi B compartió detalles de la intensa rutina que ha atravesado en los últimos tiempos: el lanzamiento de un álbum, madrugones a las 5:30 a.m. y noches interminables, todo mientras lidiaba con el proceso judicial. Incluso bromeó sobre su frente “en carne viva” a causa del constante cambio de peluca. "Espero que esto sea algo que quede atrás", confesó.

Sin embargo, el desenlace favorable para Cardi B no cierra del todo el capítulo legal. Ron Rosen Janfaza, abogado de Ellis, anunció que su clienta planea apelar el veredicto. La demandante calificó la conducta de la rapera en el estrado como "nada profesional" y afirmó que su lenguaje corporal y expresiones reflejaban la verdadera personalidad de la artista.

Finalmente, el fallo determinó que Ellis no presentó pruebas suficientes de agresión, negligencia o angustia emocional para responsabilizar a Cardi B. La artista queda así exonerada de cualquier responsabilidad civil, mientras el caso, que comenzó con un presunto arañazo y un escupitajo en un pasillo de Beverly Hills, se mantiene en un limbo legal que podría prolongarse si se presenta la apelación.